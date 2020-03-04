Öğrencilerden Mehmetçik’e mektup

Öğrenciler, İdlib’de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki kurslara katılan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib’de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.

Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesindeki kurslara devam eden öğrenciler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Öğrenciler, mektuplarında, Mehmetçiklere dua ettiklerini kaydetti. Mehmetçikle bir ve beraber olduklarını vurgulayan öğrenciler, Mehmetçiği örnek aldıklarını belirtti.

Duygu ve düşüncelerini aktararak Mehmetçiğe destek olan öğrenciler, mektuplarını Türk Bayrağı çizimleriyle de süsledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.