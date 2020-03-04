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Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik depremin ardından 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildi

İHA

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından bölgede 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelirken, Malatya'da ise son bir ay içerisinde 640 irili ufaklı artçı deprem yaşandı.

Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik depremin ardından 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildi

24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Büyük depremin ardından bölgede 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelirken, Malatya’da ise son bir ay içerisinde 640 irili ufaklı artçı deprem yaşandı.
Sivrice’de yaşanan 6,8 şiddetindeki depremle birlikte yaşanan artçı depremler sürüyor. Bölge halkını da tedirgin eden artçı sarsıntıların ne kadar süreceği bilinmezken, yetkililer özellikle ağır hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Malatya’da 3 Şubat’tan bu sabaha kadar 640 adet artçı deprem kaydedildi. Depremler kentte 4 ilçede yoğunluk gösterirken, en fazla artçı depremin meydana geldiği ilçe ise 461 deprem ile Pütürge ilçesi oldu. Yine depremin yıkıcı etkisinin fazla olduğu Kale ilçesinde de 1 ay içerisinde 96 deprem olurken, 4 kişinin hayatını kaybettiği Doğanyol ilçesinde 27, Battalgazi ilçesinde ise 32 artçı kaydedildi.
Aynı süre zarfında Hekimhan ilçesinde 15, Doğanşehir ilçesinde 7 ve Arguvan ilçesinde de 2 artçı deprem meydana gelirken, en büyük artçı depremler ise 4,9 ve 4,1 oldu. 10’un üstünde 3 büyüklüğünde artçı depremin yaşandığı bölgede artçılar halen devam ediyor.
Öte yandan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan güncel paylaşımda ise kentte 4 bin 947 binanın ağır, 8 bin 636 binanın ise az hasarlı olduğu açıklandı. Açıklamada, Pütürge‘de 2 bin 254, Battalgazi'de bin 234, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 4 bin 947 binanın ağır hasarlı olduğu bildirildi. Doğanyol’da 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 45, Kale'de 11 ve Yeşilyurt'ta ise 6 binanın acilen yıkılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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