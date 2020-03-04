Göçmen Sağlığı Merkezlerindekilere eğitim

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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık personeline hizmet içi eğitimleri düzenlendi.

Sıhhat Projesi kapsamında istihdam edilen personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasının hedeflendiği eğitimde, “Soğuk Zincir ve Bağışıklama” konusunda Ebe Aslı Canpolat, “Gebe İzlemi ve Doğum Sonu Bakımı” konusunda Ebe Nezahat Zülfikar, “Bebek İzlemi” konusunda Ebe Tülay Ayna, “Aile Planlaması” konusunda Uzm Dr. Elvan Türkol ve “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda Uzm Dr. Güray Özen tarafından sağlık personeline bilgiler verildi.

Hizmet sunumunda aksamaya imkan vermemek amacıyla iki tur halinde düzenlenen eğitime toplam 25 sağlık personeli katıldı.

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