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Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde bulundu

İHA

Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hakan Kahtalı Kapıkule ve İspala Sınır Kapılarını ziyaret etti.
Sınır Kapılarını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Hakan Kahtalı, “Başta şehitlerimize Allah’tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum, Türkiye kararlı duruşundan taviz vermeyecek geri adım atmayacaktır.” dedi.
Türkiye’nin Avrupa’ya veya başka bir yere gitmek isteyen Suriyeli mülteci ve sığınmacıları şimdiye kadar engelleme politikasından vazgeçildiğini ifade eden Hakan Kahtalı “Yunanistan kapılarını yığılan sığınmacılar Avrupa’nın şimdi en önemli gündemi olmuştur.” ifadelerine yer verdi.
4 gün içinde, Avrupa kapısına dayanan mültecilerin sayısı neredeyse 150 bini aştığını söyleyen Kahtalı, “Avrupa sınırlarında ortaya çıkan manzara Türkiye’nin yıllardır nasıl bir sorunun üstesinden gelirken yalnız ve terkedilmiş olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu.” İfadelerini kullandı.
Mülteci ve sığınmacıları bu yolculuğa sevk eden bir hayal olduğunu söyleyen Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Gitmek isteyenlerin Avrupa’da Türkiye’dekinden daha iyi bir hayat kurabileceğine dair beklentileri var. Bu beklenti ve motivasyon insanları bu umut yolculuğuna sevk ediyor. Ancak buradaki insanlar sınırı aşıp hedeflerine varsalar dahi, Avrupa’nın sunacağı maddi imkanları fazla olsa da bunu sunmakta o kadar da cömert davranmayacak şimdiye kadar da davranmadı zaten. Bugünün Avrupası yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ile kendi kendini yiyip tüketmeye yüz tutmuş durumda. Bir yandan bir insan hakkı olarak mülteciyi alma uygulamasından meneden zaten yabancı nefretinin kendisi iken, sayısı her geçen gün artan mültecilerin varlığı da Avrupa için kazanması çok zorlaşmış bir imtihana dönüşmüş durumda.” şeklinde konuştu.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hakan Kahtalı, “Daha şimdiden Yunanistan sınırında yaşananlar Avrupa’nın bu çetin imtihandan başarıyla geçebileceğine dair hiçbir iyimser izlenim vermiyor. Göçmenlere karşı sergilenen muamele sadece göçmenleri kahretmiyor, onlarla birlikte AB’nin insani değerlerini de, tutarlılığını da, samimiyetini de gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin AB ile yapmış olduğu mülteci geri kabul anlaşmasına değinen Hakan Kahtalı, Kanal konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AB için çok büyük bir fırsattı. Bu anlaşmada Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğinin resmi bugün Yunanistan sınırında görülmekte. Türkiye üzerine düşeni yaparak bütün bu mültecileri Türkiye sınırlarında tutuyordu. Üstelik bunu sağlamanın tek maliyeti mültecilerin geçimleri değil, bu mültecilerin Avrupa’ya doğru hareketlerine engel olmak üzere istihdam edilen kolluk ve güvenlik güçleri de var.”
Açıklamasının sonunda Suriye’deki harekata değinen Hakan Kahtalı, “Maalesef AB ülkeleri bir yandan Suriye’deki istikrarsızlığı önlemek bir yana daha da körükleyici davranışlar sergilerlerken, bir yandan da Türkiye’yi terörle mücadelesinde yalnız bırakmakta ve üstelik bundan dolayı kendilerine kesilmesi gereken faturayı da Türkiye’nin üstüne yıkmaya çalışmaktadır. Tekrar etmek gerekirse, Biz kimseyi zorla göndermiyor, sadece gitmek isteyenlere engel olmaktan vazgeçiyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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