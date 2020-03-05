Yeni Malatyaspor’da taraftardan tesislere moral ziyareti

Ligde oynadığı son 8 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor’da taraftarlar takıma moral vermek için Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi’nin de yer aldığı ziyarette takıma güvendiklerini belirten taraftarlar, futbolculara Konya maçında galibiyet beklediklerini iletti.

Selim Pilten yaptığı açıklamada, ziyaretten dolayı taraftarlara teşekkür ederek, "Biz büyük bir camiayız. Bugün bunu bir kez daha yakından gördük. Kulüp olarak belki zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bugün taraftarımızın bu anlam ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmişti. Herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.



"Bize söz verdiler"

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise, "Biz sadece iyi günde değil, kötü günde de takımımızın yanındayız. Taraftar olarak her zaman takımımızla olacağız. Son haftalarda kötü sonuçlar aldık ama bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda futbolcularımızla da konuştuk. Bize söz verdiler. Onların da şu anki durumdan huzursuz olduklarına şahit olduk. İnşallah bu hafta Malatya’mız adına güzel bir hafta olacak" diye konuştu.

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