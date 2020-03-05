Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj görebilecek İnönü Üniversitesi ile MTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj görebilecek İnönü Üniversitesi ile MTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ile birlikte üniversite eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler, Malatya'daki sanayi kuruluşlarında staj görecek.

Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj görebilecek İnönü Üniversitesi ile MTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ile birlikte üniversite eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler, Malatya’daki sanayi kuruluşlarında staj görecek.
Rektörlük binasında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sanayiüniversite işbirliğinin önemine değinerek "Bu noktada sanayinin gelişmesi için üniversitenin bu işin içerisinde olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak bir protokol ile sanayi kuruluşlarımızın yurt dışına açılımı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Hazırlanan protokolün Malatya sanayisi için devrim niteliğinde bir proje olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, ”Bu protokol ile beraber yabancı uyruklu öğrenciler sanayi kuruluşlarımızda özellikle yurt dışına ihracatları ve pazarlamalarında staj görecekler" diye konuştu.
Staj görecek yabancı uyruklu öğrencilere Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ihracat eğitiminin de verileceğini belirten Sadıkoğlu, "Bizde sanayicilerimizin ihracat yapan kısmına tamamen bu öğrencilerin aktif rol oynayabileceği bir platform oluşturup, onları buralardan yurt dışından ürün satabilir hale getireceğiz. Yarın da üniversiteyi bitirdikten sonra da bizim firmaların ülkelerinde temsilcisi olarak önünü açacaklar. Bana göre Malatya ihracatı için devrim niteliğinde bir projedir bu” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise göreve geldikleri günden bugüne kadar üniversitesanayi işbirliğine önem verdiklerini belirtti. İnönü Üniversitesi'nde eğitim gören 47 ülkeden bin 330 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu kaydeden Kızılay, "Öğrencinin kariyer gelişimini sağlamak hemde mezun olduktan sonra gerek kendi ülkelerinde, gerek bizim ülkemizde burada aldıkları eğitimi sahaya en iyi bir şekilde yansıtmaları hemde ülkemizin ihracatına katkı vermelerini sağlayacak bir çalışma olacak, bu protokol bu açıdan çok önemli. Öğrencilerin kendilerini geliştirme acısında önemli bir fayda sağlayacaktır. Çalışmaları ile şehrimize bir dinamizm katacaklar. Ayrıca katkıları ile işadamlarımız ve üreticilerimizde yurt dışı açılımlarında bu öğrencilerimizin ve ülkelerindeki başta aileleri ve çevreleri olmak üzere bir köprü kurmuş olacaklar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Kızılay ve MTSO Başkanı Sadıkoğlu arasında 'Kamu, Üniversite, Sanayi işbirliği Çerçevesinde Uluslararası öğrencilerin Kariyer Gelişimi" projesinin protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta Tekstil Müzesi kuruluyor Başkan Çınar: “Dokumacılık kültürünü Tekstil Müzesi ile geleceğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Tekstil Müzesi kuruluyor Başkan Çınar: ...
Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı
Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerin hedefi büyük
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerin hedefi ...
Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi okundu Başkan Çınar: “Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi ...
Milletvekili Kahtalı, sınır kapılarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, sınır kapılarında incelemelerde ...
Yeni Malatyaspor’da taraftardan tesislere moral ziyareti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da taraftardan tesislere moral ...
Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman kanunları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman kanunları
Sosyal medyanın ilgi odağı Fatma Teyze’ye anlamlı ziyaret Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fatma Özaslan’ı evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Sosyal medyanın ilgi odağı Fatma Teyze’ye anlamlı ...
Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde ...
Göçmen Sağlığı Merkezlerindekilere eğitim
YEREL HABERLER Göçmen Sağlığı Merkezlerindekilere eğitim
Uyuşturucu ile etkin mücadele kararı alındı "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok"
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile etkin mücadele kararı alındı "Başka ...
Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına ...
Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ilk antrenmanına ...
Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik depremin ardından 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildi
YEREL HABERLER Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik ...
Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek
YEREL HABERLER Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na ...
Öğrencilerden Mehmetçik’e mektup
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçik’e mektup
Hekimhan ve Kuluncak heyetlerini ağırladı Başkan Gürkan: "Anlayışımız, halkla birlikte istişare ederek hizmet etmektir"
YEREL HABERLER Hekimhan ve Kuluncak heyetlerini ağırladı Başkan ...
Malatya’da süt sığırcılığı geliştirilecek
YEREL HABERLER Malatya’da süt sığırcılığı geliştirilecek
Battalgazi Kaymakamlık binası da yıkılacak Esnaflardan Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Battalgazi Kaymakamlık binası da ...
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme ...
Doğanşehir’de kros yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kros yarışması yapıldı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 ...
Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı
YEREL HABERLER Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı
Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki en kötü sezonunu yaşıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki en kötü sezonunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X