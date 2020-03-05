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Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi okundu Başkan Çınar: “Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız”

İHA

Suriye'nin İdlip kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah namazının ardından Fetih Suresi okundu. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman vatan evlatları için de dualar edilirken vatandaşlar, Mehmetçiğin zaferi için hep birlikte ellerini semaya kaldırdı.

Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi okundu Başkan Çınar: “Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız”

Suriye'nin İdlip kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah namazının ardından Fetih Suresi okundu. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman vatan evlatları için de dualar edilirken vatandaşlar, Mehmetçiğin zaferi için hep birlikte ellerini semaya kaldırdı.
Yeşilyurt Takva Camiinde sabah namazı sonrası yapılan duaya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum ve meslek örgütleri başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, Suriye'de operasyonda olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dualar edildi.
“Şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir”
Bahar Kalkanı Harekatını desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Bin yıldır bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek var olduk. Bundan sonra da hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursak olalım bu topraklarda kardeşliği hakim kılacak anlayışla bütün terör örgütlerine meydan okuyacak ve burada var olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimizi her daim kötülüklerden korusun, kötü emellerden muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Çınar, şunları söyledi:
“Hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir. Türk ordusu her zaman gittiği yere huzur, barış ve güven götürmüştür. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında olduğu inşallah Bahar Kalkanı Harekatından da muzaffer bir şekilde ayrılmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Hepimiz tüm gücümüzle, kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şanlı ordumuza dualarımızı eksik etmeyelim. Onlar hepimizin evlatlarıdır, dualara uğurladık, inşallah dualarla karşılayacağız. Ülkemizi kana bulamak, fitne fesat çıkarmak, bizi bölmek isteyen hain terör örgütlerini ortadan kaldırmak adına sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizin azmi, kararlığı ve öz güveni her türlü takdirin üzerindedir, onlar bizim gözbebeğimizdir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyoruz”
Yapılan duaların ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından cami cemaati ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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