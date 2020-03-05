Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı içerisinde ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerin ele alındığı çalıştayda, son olarak Akçadağ ve Arapgir ilçelerindeki yatırımlar ve 2020 yılı projeleri ele alındı.

Arapgir ve Akçadağ'ın yatırımları masaya yatırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı içerisinde ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerin ele alındığı çalıştayda, son olarak Akçadağ ve Arapgir ilçelerindeki yatırımlar ve 2020 yılı projeleri ele alındı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.
Başkan Gürkan: Hizmet ve yatırımlar konusunda görüş ve önerileri değerlendiriyoruz
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katılımcı belediyecilik ilkesi kapsamında hareket ettiklerini belirterek, “Yerel paydaşlarla birlikte yapılacak yatırımların ve hizmetlerin değerlendirmesini yapıyoruz, yol haritamızı belirliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, temel prensibimiz ve ilkelerimizde hiçbir ayrım yapmaksızın çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Malatya'nın istikbali ve istikrarı adına hedeflerini belirleyeceklerini ifade eden Gürkan, "İlgili daire başkanlarımız çalışmalarını yaptılar. Bu toplantılar sonrasında yapılacak çalışmalar Arapgir ve Akçadağ ilçelerimize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Cömertoğlu: Başkan Gürkan ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "Bizlerde Arapgir olarak, kaymakamımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte hazırladığımız ve acil olduğunu bildiğimiz işlerin istişaresini burada yapacağız. Allah 2020 yılını bereketli ve hizmet yılı eylesin. 2020 yılı aciliyet arz eden işlerimizin rahatlatılması ve Büyükşehirimiz ve ilçe belediyemizin ve vatandaşlarımızın memnun olduğu bir yıl olur temennisinde bulunuyorum” dedi.
Başkan Cömertoğlu, 2019'da MASKİ tarafından Arapgir ilçesinde su ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının yüzde 95'ini yaptığını da belirterek, "Bu yıl inşallah tamamen bitirilmiş olacak. MASKİ ekibimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Merkezdeki aynı yıl içerisinde yapılan kanalizasyon ve su şebekelerinin komple değişiminden kaynaklı sahadaki 96 kilometre cadde ve sokağın tamamen imha edilmiş kısmının 30 km üzerinde sıcak karışımla bütüncül karışımı sahada en güzel bir şekilde uygulayan Yol hizmetlerine destek veren Büyükşehir çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Arapgir Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli'de 2020 yılı içerisinde yapılacak yatırımların takipçisi olacaklarını ve ellerinden geldiği kadarıyla katkı sunacaklarını belirtirken, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer ise "Arapgir ilçemizde su sıkıntımız büyük ölçüde bitti. Birkaç yerimiz kaldı. Merkezde yüzde 90’lara yakın bir yatırım yapıldı. Yol hizmetlerinde de ufak sıkıntılarımız kaldı. Bu programdan sonra bunları da gidereceğiz. Yaşanabilir bir Arapgir için birlikte bir şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.
Akçadağ heyeti ile çalıştayı
Arapgir ilçe heyeti ile yapılan toplantının ardından daha sonra Akçadağ heyeti ile toplantıya devam edildi.
Burada konulan Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, "2020 yılı yatırım programı kapsamında 2020 yılında yapılacak olan yatırımların Akçadağ bazında değerlendirilme toplantısına davetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise “Kamu yönetiminde bir tabir vardır, devlet bir bütündür. Biz 2019 yılında Selahattin Gürkan Başkanımız ile çalışmaya başladığımızda Büyükşehir ve ilçe belediye ayrımı yapmadan imkân ve kabiliyetlerimizi bir araya getirerek daha fazla ne yapabiliriz onun çalışmasını başlattık” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kazgan, “Bu anlamda 2019 yılındaki çalışmalar sırasında Akçadağ Belediyesi olarak, toplamda 13 iş makinesi ile güçlü bir destek vermeye çalıştık. 2020 yılı içerisinde de aynı anlayışla belediyemizin elinden gelen imkanlarını Büyükşehir Belediyemizden esirgemeyerek ve destek olarak bu sayede Akçadağ ilçemizde alt yapı çalışmalarının bitmesine katkı anlayışıyla çalışmalarımıza, yolumuza devam edeceğiz. Amacımız kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerin yaşanabilir bir yer haline getirmek, bu anlayışı ortaya koymakta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 2020 yılı çalışmalarının herkese ve Akçadağ ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ilgili daire başkanları sunum eşliğinde 2019 yılı içerisinde verilen hizmetler ile 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Öte yandan yapılan açıklamada, Çalıştay kapsamında diğer ilçe yöneticileri ile de toplantılara devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta Tekstil Müzesi kuruluyor Başkan Çınar: “Dokumacılık kültürünü Tekstil Müzesi ile geleceğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Tekstil Müzesi kuruluyor Başkan Çınar: ...
Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerin hedefi büyük
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerin hedefi ...
Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi okundu Başkan Çınar: “Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta İdlip zaferi için fetih suresi ...
Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj görebilecek İnönü Üniversitesi ile MTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj ...
Milletvekili Kahtalı, sınır kapılarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, sınır kapılarında incelemelerde ...
Yeni Malatyaspor’da taraftardan tesislere moral ziyareti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da taraftardan tesislere moral ...
Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman kanunları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman kanunları
Sosyal medyanın ilgi odağı Fatma Teyze’ye anlamlı ziyaret Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fatma Özaslan’ı evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Sosyal medyanın ilgi odağı Fatma Teyze’ye anlamlı ...
Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, sinir kapılarında incelemelerde ...
Göçmen Sağlığı Merkezlerindekilere eğitim
YEREL HABERLER Göçmen Sağlığı Merkezlerindekilere eğitim
Uyuşturucu ile etkin mücadele kararı alındı "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok"
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile etkin mücadele kararı alındı "Başka ...
Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına ...
Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ilk antrenmanına ...
Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik depremin ardından 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildi
YEREL HABERLER Malatya’da bir ayda 640 artçı deprem yaşandı 6,8’lik ...
Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na destek
YEREL HABERLER Tarım ve Hayvancılık Platformundan ‘Bahar Kalkanı’na ...
Öğrencilerden Mehmetçik’e mektup
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçik’e mektup
Hekimhan ve Kuluncak heyetlerini ağırladı Başkan Gürkan: "Anlayışımız, halkla birlikte istişare ederek hizmet etmektir"
YEREL HABERLER Hekimhan ve Kuluncak heyetlerini ağırladı Başkan ...
Malatya’da süt sığırcılığı geliştirilecek
YEREL HABERLER Malatya’da süt sığırcılığı geliştirilecek
Battalgazi Kaymakamlık binası da yıkılacak Esnaflardan Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Battalgazi Kaymakamlık binası da ...
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme ...
Doğanşehir’de kros yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kros yarışması yapıldı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 ...
Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı
YEREL HABERLER Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı
Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki en kötü sezonunu yaşıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki en kötü sezonunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X