Yeşilyurt'ta Tekstil Müzesi kuruluyor Başkan Çınar: “Dokumacılık kültürünü Tekstil Müzesi ile geleceğe taşıyacağız”

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren 'Tekstil Müzesi' çalışmalarını yerinde inceleyen, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dokumacılık kültürünü Tekstil Müzesi ile geleceğe taşıyacağız” dedi.

Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı meydanında bulunan Yeşilyurt eski Belediye Binası ‘Tekstil Müzesi’ oluyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim öncesi vaat ettikleri projeleri teker teker hayata geçirdiklerini belirterek "Biz ne söz verdiysek onu yerine getirmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. 45 projemizden bugüne kadar 30’a yakınını gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Tarihin laboratuvarı olarak nitelendirilen müzelerin toplumların ve kentlerin gelişmişlik seviyesini gösterdiğini ifade eden Çınar, "Müzeler kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişten gelen sağlam kadim bir medeniyetine sahip Yeşilyurt’umuzun tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek, turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt’un öz kimliğine değer katacak farklı temalı müzelerin kurulması için çalışmalarımıza hız verdik. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Kadim Çırmıktı’mızı farklı temalı müzelerle kültür bölgesi haline dönüştürüp, tarihin canlı yaşandığı, dinamik bir hüviyete ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bölgemize Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi gibi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterecekleri müze alanları kuracağız. Bölgemize daha fazla turist çekmek adına farklı projeler uyguluyoruz. Bir dönem Yeşilkonak ve Hayır Çarşısı olarak değerlendirdiğimiz Eski Yeşilyurt Belediye Binamızı Tekstil Müzesine dönüşümünü sağlamak adına restorasyon çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta geçmişten gelen en önemli meslek dalları arasında yer alan dokumacılığın ilçenin tarihinde önemli bir yer tuttuğu da anımsatan Çınar, “Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgahlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşehrimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Yeşilyurt markasına yakışan ‘Tekstil Müzesi’ kazandıracağız. Bu önemli kültürümüzü kuracağımız müze ile koruyup, gelecek nesillere taşımayı arzu ediyoruz. Kadim medeniyetimize var olan bu kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte müzeyi kuracağımız binanın etrafında ihtiyaç duyulan 20 araçlık otopark alanını yaptık ve tamamladık. İnşallah eski Emniyet Binamızın olduğu bölgeye de daha geniş bir otopark inşa edeceğiz. Tarihiyle, medeniyetiyle, örf, adet ve gelenekleriyle, yöresel yemekleriyle tarih kokan bir hüviyete sahip Çırmıktı’mızın eşsiz zenginliğine yeni değerler katacak, buranın güzelliklerini daha da kıymetlendirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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