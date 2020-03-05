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Deprem bölgesinde yağış beklentisi

İHA

6,8'lik depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da, Cuma günü itibariyle yağmur yağışının beklendiği açıklandı.

Deprem bölgesinde yağış beklentisi

6,8'lik depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da, Cuma günü itibariyle yağmur yağışının beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinde havanın yarın (Cuma) aralıklı hafif, yer yer orta kuvvette yağmurlu olacağı açıklandı. Bölgede Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade edildi. Yapılan açıklamada rüzgarın ise zaman zaman orta kuvvette eseceğinin de tahmin edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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