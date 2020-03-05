Satrançta 69 takım arasından il birincisi oldular

Malatya’da okullar arası düzenlenen Satranç Turnuvasında, Bahçeşehir Koleji takımı şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20192020 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç yarışmalarında ortaokul küçükler kategorisinde 69 takım arasında Bahçeşehir Koleji, Malatya il Birincisi oldu.

İlkokul Minikler A kategorisinde de yine il birinciliğini Bahçeşehir koleji kazanırken, okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şampiyon olan öğrenciler kutlandı.

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