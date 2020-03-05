(Görüntülü) Semiha Yıldırım'dan Malatya'daki depremzedelere ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'da evleri yıkılan ve ardından konteynerlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle can ve mal kaybının yaşandığı Malatya'da, evleri yıkılan depremzedeler için konteynerler kuruldu. Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret eden Semiha Yıldırım, daha sonra Malatya'ya gelerek, 25 konteynerin kurulduğu kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Düzyol Mahallesi'ne geldi. Burada depremzedelerle sohbet eden Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Malatya

2020-03-05 16:46:42



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