Yeni Malatyaspor, Konya maçının taktik provasını yaptı

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Yeni Malatya Stadyumu’nda Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bir çalışma yapan sarıkırmızılılarda hedef Konya maçıyla çıkışa geçmek.

Tedavisi devam eden Bifouma ve Wolter’n de yer aldığı çalışmada Konyaspor maçının taktiği üzerinde duran Hikmet Karaman, zorlu maçta sahaya süreceği on biri de belirledi.

Yeni Malatyaspor’da kart cezalıları Mina ve Hadebe Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarıkırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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