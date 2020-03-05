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Battalgazi Meclisi’nden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek

İHA

Battalgazi Meclisi’nden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapıldı. Toplantıda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti meclis üyelerinin imzası ile İdlib’te Bahar Kalkanı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiğe destek mesajı yayımlandı.
Toplantı öncesinde istiklal marşı ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İdlib’de şehit olan askerler için okunan Kur’anı Kerim tilavetinin ardından, belediye meclisinde üyesi bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti üyelerinin imzalarıyla Mehmetçiğe destek mesajı yayınlandı. 2 oturum şeklinde yapılan meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar konuları görüşülerek, karara bağlandı.
AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti üyelerinin imzalarıyla yayımlanan destek mesajında “Sınırımızın güvenliğini sağlamak ve terör yuvalarını ortadan kaldırmak amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğimize mübarek kandil gecesi yapılan kalleş saldırı tüm ülkemizi derinden üzmüştür. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak ve menfur saldırıyı Battalgazi belediye meclisi olarak şiddetle nefretle kınıyoruz. Bahar Kalkanı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerimize kutlu bir zafer diliyoruz. Rabbim askerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” denildi.
Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada, "Sükuneti sağlama adına İdlib’de olan askerlerimize rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Mehmetçiğimize Allahtan rahmet diliyorum. Bugüne kadar kendi halkına bomba yağdıran katil Esed, bu kez de bizim askerlerimizi hedef aldı. Son 2 günde de saldırılar oldu ve yine şehit haberleri aldık. Esed rejimine silahlı kuvvetlerimiz gerekli dersleri verdi ve vermeye de devam ediyor. Biz bugüne kadar Suriye’de rejimin bombalarından kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Fakat baktığınızda saldırı sonrasında hükümetimizin aldığı karar neticesinde Avrupa’ya giden sınır kapılarının açılmasıyla bu karar Avrupa’da korku ve paniğe neden oldu. Bize her fırsatta insanlık dersi vermeye çalışan Yunanistan mültecileri hedef alarak ateş açıyor. Bu ateş sonunda 2 mülteci hayatını kaybetti. Mültecilere orada zulüm ediliyor. Allah ülkemizi memleketimizi her türlü kötülükten musibetten korusun. Ordumuzun, Mehmetçiğimizin her daim yanındayız ve hazır bir şekilde bekliyoruz” dedi.
“Derme deresi ıslah projesi için imzalar bir kaç gün içinde atılacak”
Başkan Güder, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında meclis üyelerine bilgiler verirken, Derme Deresi Islah Projesi için imzaların birkaç gün içinde atılacağını belirtti.
Yapılacak çalışmaların istişare ile olacağını ifade eden Başkan Güder, “Cuma günü Derme Deresinin yapımı ve projesi konusunda müteahhit firma ile DSİ arasında sözleşme imzalanacak. Birde Şehit Fevzi Mahallesi’nin dönüştürülmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye olarak çalışma yapmamızı istediler. Özellikle o riskli yapıların dönüştürülmesi adına yaptığımız çalışmaları ilgili Bakanlığa aktaracağız. Taştepe Mahallesi’ni ziyaret edip vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle kuşak yolundaki yolun sağında ve solunda kamulaştırılması gereken yerler kamulaştırılacak. Orada bir dönüşüm başladığında hızlandırarak sonuçlandırmaya çalışırlar. Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve Şehit Fevzi ile alakalı olarak planımızı hazırlayıp bizim yapmamız gereken görevler ve ödevler varsa biz yapacağız. Yok eğer Büyükşehir Belediyesi, biz burada zaten dönüştürmeyi başlattık. Şehit Fevzi’yi, Taştepe’ye taşıyıp oradaki dönüşümü de biz hızlandırırız gibi bir beyanları olursa, onları da tartışıp konuşacağız” diye konuştu.
Çınar Park Projesi için imza beklediklerini ifade eden Başkan Güder, “Çınar Park ile alakalı olarak Tarım Bakanımız ile görüşmelerimiz oldu. Bugünlerde imzadan çıkmasını bekliyoruz. İmzadan çıktıktan sonra Çınar Park’ı Orduzu’nun gölet bölgesine kadar uzatmış olacağız. Şuan arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Depremde zarar gören tarihi eserlerin onarımı için Kültür Bakanlığı ile görüştüklerinin altını çizen Başkan Güder, “Kültür Bakanlığımız ile görüşmelerimiz oldu. Battalgazi bölgesinde depremde zarar gören tarihi eserlerimizin onarımı için Kültür Bakanlığı ile görüştük. Eskimalatya’da bulunan tarihi Ulu Cami’nin kısa sürede ibadete açılması gerektiğini Bakanlık yetkililerimize ilettik. Eski Malatya’da merkezde hakikaten insanların ibadet edebileceği bir mekan sıkıntısı var. Vatandaşlarımız Cuma namazı kılarken sorun, sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle önümüzde bir Ramazan ayı var. Onların da hızlandırılması adına Bakanımızla görüşmemizi yaptık. Tescili yapılan Battalgazi’deki Miralay camimiz var. Onla alakalı olarak girişimlerimiz oldu. Vakıflar Genel Müdürümüz de Malatya’mıza geldiler ve bu yapıyı yerinde incelediler. Koruma altında bulunmayan bazı tarihi yerlerimizi de gösterdik. Onunla ilgili hemen çalışma başlatacaklarını belirttiler. Malatya’daki tarihi eserleri kısa sürede ayağa kaldırmak için çalışmalarını başlatacaklar” şeklinde konuştu.
“Depremzedelerin acil konut ihtiyacı var”
Battalgazi’de depremzedelerin acil konut ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’de ki depremzedelerin acil konut ihtiyaçları var. Bunların bir an önce yapılması lazım. Hala kesin sonuçlar çıkmadı. Normalde bugünlerde çıkması gerekiyordu. Yapmış olduğumuz görüşmelerde Cuma günü muhtarlıklarda askıya çıkacaktı. Bizim burada talebimiz şudur; Askıya çıkarken ki itiraz sürecince AFAD’ın da hemen aynı zamanda değerlendirme yapması gerek. Çünkü insanların itiraz etme hakkı göz önünde bulundurularak, 1 ay askıda kalması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik raporu var. Daha sonra AFAD görevi devir alıp ve değerlendirmeler yapılıyor. Onlarında askı süresi 2 ay. Süreyi kısaltma adına Valilik girişimde bulunacak. Hatta şöyle bir önerimiz de olmuştu. Kurumların aynı ortamda beraber çalışmaları gerektiğini söyledik. Örnek olarak Eskimalatya’da 2025 gün önce yer tespiti yaptık. Milli Eğitime yer tahsis edilmişti, milli eğitim tahsisi kaldırdı aynı durduğu yerde kaldı. Tabi işlemlerin yürümesi lazım. Diğer taraftan 350 adet de köy projesi olarak yapılacak konutlar var. Bunlar çelik konstrüksiyon AFAD’ta belirlenen ölçüler ise neti 70, brütü ise 75 olacak. Bu ölçünün 90 metreye çıkarabilir miyiz yönünde ki görüşlerimizi bildirdik. Şuan ki deprem yönetmeliğine göre yapılacak konutların sıkıntıları kendilerine ilettik. Köylünün de talepleri var. Bunlar yerleşke yerleri ile alakalı talepler. Bunlar göz ardı edilmemelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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