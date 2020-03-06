Malatya'da çiftçilerin zorlu mesaisi başlıyor

Malatya’da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı ve kent ekonomisinin lokomotifi olan kayısıda çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte açması beklenen kayısı ağaçları çiçeklenme yüzünü gösterdi.

Dünyada kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Malatya’da, kayısı ağaçlarında ilk çiçeklenme düşük rakımlı bölgelerde başladı. Kale ilçesiyle Pütürge ilçesinde baraja sahiline yakın bölgelerde görülen çiçeklenmenin havaların sıcak devam etmesi ile yaklaşık 30 gün içerisinde kentteki tüm ağaçlarda görülmesi bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısı ağaçlarının çiçek açtığını kentte tarımsal faaliyetlerin başladığını belirterek, kayısının geçen yıllara kıyasla normal düzeyde seyrettiğini, düşük rakımlı yerlerde çiçeklenmenin hemen hemen açtığını ifade ederek, "Bulunduğumuz dönem itibariyle ilkbaharın artık yavaş yavaş başladığı ve tarımsal faaliyetlerin çiftçilerimize özellikle araziye artık faaliyetlerine başladığı dönem içerisine girdik. Fenolojik takvim olarak baktığımızda aslında geçen yıllara göre ortalama seviyede devam ediyoruz. 2019 yılında özellikle bölgemiz için çok çok önemli olan kayısı yetiştiriciliği 5 Mart'ta ilk çiçeklenme görülmüş, 630 rakımlarda ki bu yıl da benzer tarihlerde ilk çiçeklenme göreceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü bazı bölgede balon dediğimiz seviyeler bu da bir iki gün içerisinde açacak gibi gözüküyor” dedi.

Ağaç bakımı ve ilaçlama Konusunda da çiftçilere uyarılarda da bulunan Çiçek, "Sıcaklarda normal seviyelerde devam ediyor, yüksek kesimlerde ya da 700 ve üzeri rakım bölgelerde eğer sonbaharda ilaçlama yapılmamışsa çiftçilerimizin özellikle bu dönemlerde bu zamanı iyi değerlendirmeleri ve bu dönemde bakım yapmaları çok çok önemli tabii Malatya'da tarım deyince aşağı yukarı kayısı ile özdeştir gibi bir durum var ama hububat alanlarında da geniş alanlarımız mevcut bu bölgelerde de önümüzdeki günler takip edilerek özellikle ilkbahar gübrelemesi yine bahçelerde de ilkbahar gübrelemesi çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Malatya'da uzun yıllardır bu kadar yağış olmadığını ve bu yıl için barajların doluluk oranlarının iyi bir seviyede olduğunu belirten Çiçek, bu yıl geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığı öngörmediklerini ifade ederek, "Malatya uzun süredir alışık olmadığı bir şekilde bu yıl yaş aldı ve çok fazla yağış gördü barajların doluluk oranları da iyi durumda bu yıl sulama için sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle uzun yıllar ortalamasına baktığımızda bu yıl Kasım ayına kadar kısmi bir kuraklık bir periyot geçirmiştik ama Aralık, Ocak ve Şubat tarihli aylarında almış olduğumuz yavaşlar uzun yıllar ortalaması 1970 yılından bu tarafa tutulan kayıtlara göre ciddi bir yüksek oranda bir yağış aldık. Bizim beklentimiz özellikle hububat alanlarında Nisan ve Mayıs ayı içerisinde de benzer yağış miktarının devam etmesi durumunda bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz şu ana kadar geldiğimiz noktada tarımsal anlamda yağış miktarı olarak gerekse sulanan arazilerde su kaynaklarında gayet sevindirici" ifadelerini kullandı.

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