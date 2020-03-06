Yeşilyurt’ta yeşil alanı arttırma çabası

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta yeşil alanların arttırılması için çaba sürerken, kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılmaya çalışılıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Çilesiz Mahallesinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuza modern yüzlü yeni parklar kazandırmaya, yeşil alanlarının sayısını artırmaya, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. İsmiyle müsemma güzel ilçemizi daha fazla yeşillendirmek, refah ve huzur içinde yaşanacak mekanlarımızın sayısını artırmak adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında bulunan park alanlarımızın temizliği, oyun gruplarının tamiratı ve bakımları, ağaçların budanması, yeni ağaçların dikimi, su kanalların temizliği ile çevre düzenleme çalışmalarını çok yoğun sürdürmektedir. Parklarımız sıcaklığın yükselmesiyle birlikte cıvıl cıvıl olacaktır. Çilesiz Mahallemizdeki park alanları, refüjler ve yol kenarlarının hem temizliği ve bakımı hem de ağaç dikme çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimizin özverili ve gayretli çalışmalarıyla Yeşilyurt’umuz daha fazla yeşillenecek, ağaç sayımız artacak ve kişi başına düşen yeşil alan kapasitemiz böylelikle artmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgede atıl durumda olan alanları yeşille buluşturarak kentin mimari dokusuna da katkı sunmuş olduklarına dikkat çeken Başkan Çınar, “ Çilesiz mahallemizde bulunan dere yatağının etrafında atıl durumda olan alanı gerekli çevre düzenleme, ağaç dikimi ve peyzaj yenilemeyle daha estetik ve modern bir görüntüye ulaştıracağız. Burada bulunan camimizin etrafındaki alanlarımızı yeşillendirme, yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, oturma grupları ve diğer hizmetlerimizle halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın keyifle dinlenebileceği, çocuklarımızın neşe ve keyif içerisinde oyunlar oynayabilecekleri bir alanı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Vatandaşlarımızı daha fazla yeşille buluşturmak adına bu tür atıl alanların yeşillendirilmesi ve ağaçla buluşturulması önemlidir. İlçemizin dört bir tarafında yeşillendirme, parkların temizliği, bakımı ve çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten, ilçemizdeki yeşil alan sayısını artırmak adına mesai yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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