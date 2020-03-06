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Malatya'a maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacak Genç STK’lardan Başkan Gürkan’a ziyaret

İHA

Yeni MalatyasporKonyaspor maçı öncesi bazı sivil toplum kuruluşları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiler.

Malatya'a maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacak Genç STK’lardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Yeni MalatyasporKonyaspor maçı öncesi bazı sivil toplum kuruluşları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.
Ziyarete, Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Birlik Vakfı, Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, AK Parti Malatya Gençlik Kolları, Gençlik ve Eğitim Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi Başkanı ve üyeleri katıldılar.
Süper Lig’in 25. Haftasında Cumartesi günü evinde Konyaspor’u ağılayacak olan Yeni Malatyaspor’a, zor günlerde destek olmak için ziyaretlerde bulunduklarını belirten STK temsilcileri, zor süreci birlik, beraberlik içerisinde aşacaklarını söylediler.
“Malatyalılar yanlarında olacak”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, maç öncesi Malatyalılara küçük jestlerde bulunduklarını söyledi. Yeni Malatyasporun, Malatya’nın en önemli markalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Malatyaspor’umuza kötü günde destek olmamız gerekli. Takımımız zor bir süreçten geçiyor. Zorlukları aşabilmek için futbolcular sahada mücadele edecek, Malatyalılarda yanlarında olacak. Taraftarlarımız koşulsuz destek verecek. Bizde bu zemini oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık. Gün Malatyaspor’a sahip çıkma günüdür” dedi.
Maça geleceklere Türk Bayrakları dağıtılacağını belirten Başkan Gürkan, “Futbol karşılaşmaları, Milletçe duygularımızı anlatabildiğimiz ender arenalardan biri. Suriye’de şehit olan Mehmetçiklerimizi anacağız. Malatyalılar olarak Mehmetçiğimize selam gönderip, Türk Bayraklarımızla onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. DevletMillet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Tüm hemşerilerimizden ricamız stadyuma gelerek takımlarına destek olup, Mehmetçiğe birlikberaberlik mesajı göndermek. Herkes bilir ki Malatyalılar bu birliğin en önemli lokomotifidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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