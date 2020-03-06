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Kadın Festivalinin açılışı yapıldı

İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kadın Festivali açılışı gerçekleşti.

Kadın Festivalinin açılışı yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kadın Festivali açılışı gerçekleşti.
Malatya Park’ta düzenlenen Kadın Festivali açılış programına, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vali Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, Girişim Gurubu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, bazı daire müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhuriyetin Kuruluşundan bu yana Türk kadını var olma mücadelesini sürdürüyor. Üreten kadınlarımızın sayısının artırılması gerekiyor, ki bütün kadınlarımız üreten kadınlardır. Ben başta eşim olmak üzere tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Malatya Park AVM tarafından kadınların ticari faaliyetlerde ve üretimde daha çok rol almalarını sağlamak amacıyla 'Malatyalı Kadınlar Burada' temasıyla düzenlenen Kadın Festivali, hafta sonu da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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