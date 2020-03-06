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Konyaspor maçı öncesi Malatya tek yürek

İHA

Konyaspor maçı öncesi Malatya tek yürek

Yeni Malatyaspor’da yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde şehrin valisi, milletvekili, belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir heyet moral ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve taraftarlar yer aldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, destek ve moral ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Yeni Malatyaspor zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Malatya’nın bütün insanıyla birlikte beraber olması lazım. Çünkü Malatyaspor, Malatya’nın markası, göz bebeğidir. Bu göz bebeğine bütün Malatyalılar olarak sahip çıkmalıyız. Biz de bu sahip çıkmayı ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Bülent Tüfenkci: “Bocalamayı Konyaspor maçıyla beraber atlatacağız”
AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Yeni Malatyaspor’un ayağının tökezlediğini ancak yoluna devam ettiğini belirterek, “Ben kimilerinin dediği gibi Yeni Malatyaspor’un küme düşeceğine inanmıyorum. Yeni Malatyaspor futbolcularıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle esasında daha üst sıraları hak eden bir takım. Şehir olarak esasında bunu hak ediyoruz. Dolayısıyla bu kısa süreli bocalamayı Konyaspor maçıyla beraber atlatacağız. Yeni Malatyaspor, her maçı final havasında oynayarak yoluna devam edecek. Şehirde bu birliktelik ve bütünlük var. Şehrin isteği var, bundan sonraki iş futbolculara ve teknik heyete düşüyor. İnşallah onlarda üzerilerine düşeni yaparlar. Bizlerde hem genel anlamıyla hem de yerelde Malatyalılar olarak takıma sahip çıkacağız” diye konuştu.

Ahmet Çakır: “Adil Başkanımıza her türlü desteği sunacağız”
Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Çok zor şartlar altından el birliğiyle bugünlere getirdiğimiz Yeni Malatyaspor’umuz bizi son yıllarda aldığı başarılarla fazlasıyla mutlu etti. Tabi aslında bu sezona da iyi başladık ancak futbolun bir parçası olan kötü sonuçlar bir türlü yakamızı bırakmıyor. Bu anlamda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Adil Başkanımıza her türlü desteği sunup, bu noktadan kurtulacağımıza inanıyorum. Bu takım buralara kola gelmedi. Gerçekten Adil başkan ve ekibi güzel işler başardılar. Yeni gelen hocamızla birlikte yeni bir hava yakalayıp iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Burada şehrimize de büyük görev düşüyor. Yarın gelip takımlarını desteklesinler" ifadelerini kullandı.

Selahattin Gürkan: “Hepimiz Malatyaspor’un yanında duracağız”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da destek çağrısında bulunarak, “Malatyaspor birinci yarıda hakikaten iyi bir performans gösterdi, başarılı sonuçlar aldı ve ligde de iyi bir sıraya geldi. İkinci yarıda ayağı biraz tökezler gibi oldu. Fakat Malatya ve Malatya insanı zor zamanda hep takımının yanında olmuştur. Artık şimdi eleştiri zamanı değil. Hepimiz Malatyaspor’un yanında duracağız ve dirilişini hep birlikte tribünlerde alkışlayacağız” dedi.
Gürkan, Yeni Malatyaspor’un Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya herkesi davet ederek, taraftarların karşılaşmaya ücretsiz olarak götürüleceğini ve maçtan sonrada ücretsiz olarak merkeze getirileceğini söyledi.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, uzun süredir Malatya’da sevindirici haberlere hasret kaldıklarını kaydederek, “İnşallah başta kulüp başkanımızın ve yeni hocamızın getireceği yeni heyecanla Yeni Malatyaspor’umuzdan bir sevindirici haber almayı umuyoruz. İnşallah bu heyecanı, bu sevindirici haberi bize yaşatırlar” şeklinde konuştu.

Osman Güder: “Bu üzüntüden de hep beraber çıkacağız”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Malatya olarak 8 haftadır sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tabi bu sıkıntılı süreç bizleri üzüyor. Bu üzüntüden de hep beraber çıkacağız. Bu şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor her zaman olduğu gibi bundan sonra da aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya devam edecektir. Öncelikle yarın ki Maçta takımızın yanında olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Mehmet Çınar: “Biz de Yeni Malatyaspor’umza desteğe geldik”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bugüne kadar hep güzel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Hep iyi neticeler aldık. Birkaç haftadır bir tökezleme oldu ama inşallah Konyaspor maçıyla onu da aşacağız. Bizde Yeni Malatyaspor’umza desteğe geldik" açıklamasında bulundu. .

Adil Gevrek: “Konyaspor maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz”
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu moral desteği çok anlamlı ve önemli” dedi. Gevrek, ikinci yarıda kötü bir gidişatlarının olduğunu ifade ederek, “İlk yarıyı 24 puanda bitirdik. Ama bu kötü gidişatlar futbolun içerisinde var. Bu biraz uzun sürdü. İnşallah bu tabloyla, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bunun içerisinden çıkacağız. Konyaspor ile önemli bir maçımız var. Bu maç öncesi bu ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimizin hepsi bu sorumluluğun farkındalar. Bu şehir birlikte çok büyük başarılara imza attı. İkinci yarı çok sıkıntılı başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı bu moral ziyareti, taraftarlarımız ve camiamızla beraber atlatacağız. Konyaspor maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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