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Malatya’da metan gazından zehirlenen işçi öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Pütürge ilçesi Gertan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin içme suyu ve sulama suyu arızasını gidermek için su kuyusuna inen işçi Emrah Tuncay (34), metan gazından zehirlendi. 112 görevlileri, jandarma, AFAD ve ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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