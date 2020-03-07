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Milletvekili Tüfenkci'den tarım değerlendirmesi

İHA

Milletvekili Tüfenkci'den tarım değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ifade ederek, birilerinin bu konuyu maniple etmek istediğini söyledi.
Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Malatya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrardan seçilen Celal Şerefhanlı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Tüfenkci, çiftçi kooperatiflerinin önemine değinerek özellikle küçük üreticilerin bir araya gelerek büyük işlere imza atmaları adına bu tür kooperatiflerin etkili olduğunu söyledi. Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Malatya’da uzun yıllardır hizmet eden bir kuruluş olduğunu da dile getiren Tüfenkci, “Bugün Malatya Şeker Fabrikası’nın Malatya’da üretime devam etmesi kent ekonomisine ve çiftçisine büyük katkı sağlamaktadır. AK Parti Hükümetleri olarak suyun toprakla buluşturulması noktasında önemli hizmetler yaptık. Malatya’da da Recai Kutan Barajının faaliyete geçmesi ile özellikle pancar üretimin hız kazandığını görüyoruz. Bu yıl elde edilen rekolte de sevindirici bir düzeyde. Biz istiyoruz ki pancardaki gelişim daha da iğime kazanarak devam etsin" dedi.
Tarım sektörünün önemli bir alan olması nedeniyle sürekli bazı kesimler tarafından manipüle edildiğine de dikkat çeken Tüfenkci, “Türkiye’nin tarımdaki gayri milli hasılatı 2002’ye göre yüzde 101,8 artarak 24 milyardan 48,5 milyara çıktı. Ama bazı kesimlere baktığımızda ülkede tarım bitti diyorlar. Türkiye’nin tarımda net ihracatçı olmasına rağmen birileri yalan iddialarla Türkiye’nin tarımda ithal eden bir ülke algısı oluşturmak istiyorlar. Kesinlikle Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünleri ülkemize yetiyor. Türkiye tarımda kendini karşılayan bir ülke. 5 tarım ürününde Türkiye tarımsal üretimde birinci, bunlardan birisi de kayısıdır” ifadelerine yer verdi.
Ülke olarak tarımda ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Tüfenkci, ancak bununla da yetinilmeyip tarımın daha da geliştirilmesi adına çalışmalar yapıldığını söyledi.
"Hasırcılar Mahallesi ziyareti"
Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesini de ziyaret ederek burada vatandaşlarla buluştu. Halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Tüfenkci, burada da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması adına verdiği mücadeleden de bahseden Tüfenkci, ülkenin son dönemlerde köşeye sıkıştırılmak istendiğini de belirtti. Milletin desteği ile bu süreci de en iyi şekilde atlattıklarını ifade eden Tüfenkci, “Terör koridorunu önlemeye yönelik girişimleri baltalamak için Rusya’sı da, ABD’si de, Suriye’si de Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istese de milletin desteği, Allah’ın yardımı ile çok başarılı bir mücadele ortaya koyuluyor. Evet şehitlerimiz var, bu vesile ile de bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ama biz orada gerçekten esasında bir yüz bedel ödetiyoruz. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını bilmenizi istiyorum. Bugün Suriye’de olmazsak, yarın onlar buralarda olacak, terör burada olacak. Türkiye’nin içeriden karışması adına buradaki maşalarını devreye sokacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her türlü terör örgütüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiklerini dile getiren Tüfenkci, “Öncelikle ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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