BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Robin, Gökhan, Murat, Umut (Dk.56 Bifouma), Mustafa, Acquah, Donald (Dk.67 Vidar), Fofana (Dk.90+2 Chaaleli), İssam, Hafes

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan SelimJonsson, Ömer (Dk.89 Mahmut), Bajic (Dk.77 Rogeio), Milosevic, Guilherme, Uğur, Amir (Dk.72 Hurtado), Levan, Skubic

GOLLER: Dk.79 Murat (Yeni Malatyaspor) Dk.45 Bajic (Pen.) (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa (Yeni Malatyaspor) Shengelia, Skubic (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.45 Chebake (Yeni Malatyaspor) Dk.87 Serkan (Konyaspor)Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.

20'nci dakikada Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.

29'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda, kaleci Serkan parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45'inci dakikada Chebake'nin, Bajic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır ardından Chebake'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

58'inci dakikada Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Donald'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

65'inci dakikada Fofana'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı kaşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı son anda topu çeldi.

79'uncu dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Murat Yıldırım, topa gelişine yerden sert vurdu. Top ağlara gitti: 1-1.

87'nci dakikada Gökhan Töre, ceza yarısı içerisinden topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istediği sırada yere düştü. Bifouma'nın topu aldığını fark eden kaleci Serkan, ceza sahası dışından topu elle kurtardı. Hakem Cüneyt Çakır, kaleci Serkan'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-07 16:15:50



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