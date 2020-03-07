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Milletvekili Tüfenkci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüfenkci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Tüfenkci, kadınların tarih boyunca iktisadi, askeri ve sosyal hayatın içinde aktif şekilde yer aldığını belirterek, fedakar, onurlu ve çalışkan Anadolu kadının ruhunun en güzel örneklerini bu topraklara sergilediğini belirtti. Tüfenkci’nin mesajında, "Anadolu esnaflarının kurduğu ilk birlik olan Ahilik teşkilatı içinde yer alan kadınlar Bacıyanı Rum adlı birlik altında örgütlenmişlerdir. Kendilerine ait işyerlerinde, belirli bir disiplin ve iş ahlakı ile çalışan Bacıyanı Rum kadınlarının ekonomik, sosyal ve kültürel hayata çok büyük katkıları olmuştur. Kadınların iş yaşamına yapmış olduğu nitelikli katkılar, kadın ruhunun iş yaşamına yansıması, başarının sağlanmasında ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında mühimdir. Sürdürülebilir kalkınma; ancak kadınların üretime, karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımı ile sağlanabilecektir. Bu nedenle ülkemizde kadın girişimci ve yönetici sayısının artmasını, hayatın her kademesinde kadınlarımızın seslerini daha fazla duyurmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Hükümeti olarak kadınların ekonomideki yerlerinin daha da güçlenmesi adına adımlar attıklarını anımsatan Tüfenkci, “Kadın girişimci oranını son 10 yılda yaptığımız çalışmalarla yüzde 23'lerden yüzde 34'lere çıkardık. 2013 yılında kayıtlı 189 bin 337 kadın esnaf ve sanatkarımız varken bu sayı Şubat ayı itibarıyla 299 bin 532’ye yükselmiştir. Kadın esnaf sayımız son bir yılda yaklaşık 10 bin artmıştır. 81 ilde oluşturduğumuz kadın kooperatifçiliği çalışma grupları ile kadınlarımızı kooperatif çatısı altında birleştiriyoruz. Yaklaşık 3 bin ortağı ile 287 kadın kooperatifimiz faaliyetlerine devam ediyor” dedi.
Kadın istihdamını artırma adına 2020 yılında da güçlü destek paketlerinin uygulamaya devam edeceğini dile getiren Milletvekili Tüfenkci, “Eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya temel eksenleri üzerine inşa edilen Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı uygulamaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizi, kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Tüfenkci'nin mesajı şöyle devam etti:
"Bu duygularla, vatan müdafaasında şehit düşen kahramanlarımızın anne ve eşleri başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, bugünün tüm kadınlarımız için hayırlı çalışmalar yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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