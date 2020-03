BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ellerine geçen önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini söyledi. Korkmaz, bu maçın aynısını Kayseri'de yaşadıklarını belirterek, "Bir de Malatya´da yaşadık. Elimizdeki fırsatı kaçırdık diyebiliriz. 11´e 11´de oynanırken de istediklerimizi yaptık, pozisyonlara girdik. Sonunda golü bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlara girdik ama maalesef şut mu, pas mı öyle bir durumdu gol oldu. Elimizde çok önemli bir fırsat vardı, onu kaçırdık. Yenilmedik, deplasmanda berabere kaldık ama bizim kazanmamız lazımdı. Tabii ki hep beraber zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu dönemi hep beraber atlatacağız. Hep beraber daha fazla kenetlenip, birbirimize daha çok sarılıp duygu yoğunluğunu daha fazla oluşturmamız lazım" dedi.

Korkmaz, bir gazetecinin 'Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlara girmekte sıkıntı mı yaşadınız?' sorusuna, "Pozisyonlara girdiğimizi hatırlıyorum. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda gol pozisyonlarımız var. Gol pozisyonu varsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz" cevabını verdi.

`Üst üste kötü sonuçları neye bağlıyorsunuz?´ sorusunu ise Korkmaz, "Fırsatları kaçırıyoruz. Uzun süredir kazanamamanın bir psikolojisi de var" şeklinde yanıtladı.

Korkmaz, fikstüre bakarak maç ayırmanın doğru olmadığını ifade ederek, "Kolay fikstür var mı? Kolay fikstür yok, her maç zor. Hedef bu sene ligde kalmak. Bu süreci atlattığımızda daha büyük hedefler olur ama bu sene öyle. Her maç zor, fikstüre bakarak maç ayrımı yapmak bence doğru değil" dedi.

KARAMAN: BİTİME 30 SANİYE KALA PENALTI, KIRMIZI KART

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, takım olarak zor bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayarak, "Bazen insan şaşırıyor. Teknik adamların bir üslubu, bir felsefesi olması lazım. Bu felsefe üzerine ben gideceğim, o gelecek, çıtayı yukarı çıkarması lazım. İşimiz kolay değil. Zaten ilk 45 dakika çıldırdım, halbuki pozisyon oyununu topa sahipken oynayabilsek maçı farklı yerlere getireceğiz. Takım da bir an önce bir gol atalım düşüncesinde. Ne oldu 30 saniye bitime penaltı, kırmızı kart. Aslında başka şeyleri konuşmak gerekirken içeride, içeri giriyoruz kaos içerisinde olan bir takım, 10 kişi kalmış bir takım. En azından altımızdaki takımı yanımıza yaklaştırmamış olduk. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil tabi. Konyaspor karşısında 3 puan alarak iyi bir joker çıkarabilirdik. Aslında takımın iki stoperi yok. 1 puana Allah'a şükür demek gerekiyor. Taraftarlar da 90 dakika boyunca takımı desteklesinler, sonra kime ne derse desinler. Ben gelip geçiciyim, başkan da gelip geçici, ama sizler hep buradasınız. Maç bittikten sonra ne derlerse desinler ama maçın içinde bizim kendi taraftarımız başka şeyler söylerse negatif enerji oluyor. Malatyaspor burada kalıcı, bunun kalıcı olmasını istiyorsak herkes o bayrağın altında toplanacak, bu görev de hepimizin. Hepsi bizim oyuncularımız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir gün biri kurtaracak bu takımı, bugün de Murat kurtardı, Trabzon maçında bir başkası kurtaracak. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncularımız da çok. Oynayacak bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Korkmaz'ın açıklaması

Hikmet Karaman'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-07 17:43:49



