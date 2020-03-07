BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ellerine geçen önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini söyledi. Korkmaz, bu maçın aynısını Kayseri'de yaşadıklarını belirterek, "Bir de Malatya´da yaşadık. Elimizdeki fırsatı kaçırdık diyebiliriz. 11´e 11´de oynanırken de istediklerimizi yaptık, pozisyonlara girdik. Sonunda golü bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlara girdik ama maalesef şut mu, pas mı öyle bir durumdu gol oldu. Elimizde çok önemli bir fırsat vardı, onu kaçırdık. Yenilmedik, deplasmanda berabere kaldık ama bizim kazanmamız lazımdı. Tabii ki hep beraber zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu dönemi hep beraber atlatacağız. Hep beraber daha fazla kenetlenip, birbirimize daha çok sarılıp duygu yoğunluğunu daha fazla oluşturmamız lazım" dedi.
Korkmaz, bir gazetecinin 'Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlara girmekte sıkıntı mı yaşadınız?' sorusuna, "Pozisyonlara girdiğimizi hatırlıyorum. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda gol pozisyonlarımız var. Gol pozisyonu varsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz" cevabını verdi. 
`Üst üste kötü sonuçları neye bağlıyorsunuz?´ sorusunu ise Korkmaz, "Fırsatları kaçırıyoruz. Uzun süredir kazanamamanın bir psikolojisi de var" şeklinde yanıtladı.
Korkmaz, fikstüre bakarak maç ayırmanın doğru olmadığını ifade ederek, "Kolay fikstür var mı? Kolay fikstür yok, her maç zor. Hedef bu sene ligde kalmak. Bu süreci atlattığımızda daha büyük hedefler olur ama bu sene öyle. Her maç zor, fikstüre bakarak maç ayrımı yapmak bence doğru değil" dedi.
KARAMAN: BİTİME 30 SANİYE KALA PENALTI, KIRMIZI KART
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, takım olarak zor bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayarak, "Bazen insan şaşırıyor. Teknik adamların bir üslubu, bir felsefesi olması lazım. Bu felsefe üzerine ben gideceğim, o gelecek, çıtayı yukarı çıkarması lazım. İşimiz kolay değil. Zaten ilk 45 dakika çıldırdım, halbuki pozisyon oyununu topa sahipken oynayabilsek maçı farklı yerlere getireceğiz. Takım da bir an önce bir gol atalım düşüncesinde. Ne oldu 30 saniye bitime penaltı, kırmızı kart. Aslında başka şeyleri konuşmak gerekirken içeride, içeri giriyoruz kaos içerisinde olan bir takım, 10 kişi kalmış bir takım. En azından altımızdaki takımı yanımıza yaklaştırmamış olduk. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil tabi. Konyaspor karşısında 3 puan alarak iyi bir joker çıkarabilirdik. Aslında takımın iki stoperi yok. 1 puana Allah'a şükür demek gerekiyor. Taraftarlar da 90 dakika boyunca takımı desteklesinler, sonra kime ne derse desinler. Ben gelip geçiciyim, başkan da gelip geçici, ama sizler hep buradasınız. Maç bittikten sonra ne derlerse desinler ama maçın içinde bizim kendi taraftarımız başka şeyler söylerse negatif enerji oluyor. Malatyaspor burada kalıcı, bunun kalıcı olmasını istiyorsak herkes o bayrağın altında toplanacak, bu görev de hepimizin. Hepsi bizim oyuncularımız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir gün biri kurtaracak bu takımı, bugün de Murat kurtardı, Trabzon maçında bir başkası kurtaracak. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncularımız da çok. Oynayacak bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bülent Korkmaz'ın açıklaması
Hikmet Karaman'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-07 17:43:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek ve taraftarlar arasında kavga
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek ve taraftarlar ...
Bülent Korkmaz: "Elimizdeki fırsatı kaçırdık"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Elimizdeki fırsatı kaçırdık"
Hikmet Karaman: "1 puana Allah’a şükür demek gerekiyor"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "1 puana Allah’a şükür demek ...
Milletvekili Tüfenkci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Vali Baruş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (Maç ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk ...
Milletvekili Tüfenkci'den tarım değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci'den tarım değerlendirmesi
Uyuşturucu bağımlılığına "Narkorehber" ile bilinçlendirme
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılığına "Narkorehber" ile ...
(Görüntülü) Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı
Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı 
Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Divan Kurulu toplandı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti
Metan gazından zehirlenen işçi öldü
YEREL HABERLER Metan gazından zehirlenen işçi öldü
Malatya’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Konyaspor maçı öncesi Malatya tek yürek
YEREL HABERLER Konyaspor maçı öncesi Malatya tek yürek
Kadın Festivalinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kadın Festivalinin açılışı yapıldı
Kurucaova ana sınıfı protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kurucaova ana sınıfı protokolü imzalandı
Malatya turizmi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Malatya turizmi masaya yatırıldı
Muhtarlar sorunları dile getirdi
YEREL HABERLER Muhtarlar sorunları dile getirdi
Malatya'a maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacak Genç STK’lardan Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Malatya'a maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X