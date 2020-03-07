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Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması

DHA

Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması


Taha AYHAN / MALATYA (DHA) BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonrası bir grup taraftar tarafından aracı durdurularak fiziksel saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar denildi: "Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların  vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz."DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-07 20:18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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