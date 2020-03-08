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Baharın müjdecisi Çiğdem görüntülendi

İHA

Baharın müjdecisi olarak bilinen Çiğdem, dağlarda görülmeye başladı.

Baharın müjdecisi Çiğdem görüntülendi

Baharın müjdecisi olarak bilinen Çiğdem, dağlarda görülmeye başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Kursu Eğitmeni Ramis Akar, hafta sonunda, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi’nde kursiyerlere foto maraton programı düzenledi.
Baharın müjdecisi Çiğdem ile diğer bahar görüntülerini fotoğraflayan Fotoğraf Kursu kursiyerleri, teorikte gördükleri eğitimi pratiğe dökerek deneyim kazandılar.
Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (1920 Şubat), ikincisi suya (2627 Şubat) ve üçüncüsü de (56 Mart) toprağa düşer. Önce hava, sonra su ve son olarak da toprağa düşen üç Cemre’nin de düştüğü 2020 yılı bahar ayında görülen güzellikleri fotoğraf ile kayda alan fotoğraf kursiyerleri, doğada temiz hava da almış oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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