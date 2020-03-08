Malatya'da balkon duvarı çöktü: 1 ölü

Malatya'da balkonun çökmesi sonucu zemine düşen engelli bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında ikamet eden 3 çocuk annesi Zeynep Şavur (66) evinin balkonuna çıktı.

Şavur, balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu zemine düştü. Zemine düşen yaşlı kadını görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeynep Şavur'un cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.