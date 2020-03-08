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Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

İHA

Malatya'da, jandarma bünyesinde çalışan kadın astsubayların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Malatya’da, jandarma bünyesinde çalışan kadın astsubayların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Malatya Park AVM’de düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına, Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Jandarma bünyesinde çalışan bayan personeller ve vatandaşlar katıldı.
Fotoğraf Sergisi’nin açılmışında konuşan Vali Aydın Baruş, “Bugün çok anlamlı bir gün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bugünün vesilesi ile tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bütün mesleklerimizin içerisinde kadınlarımız var. Erkekler ile beraber omuz omuza bu hayat mücadelesinde onlara yardımcı oluyorlar hem de meslekleri en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizi her geçen gün güçlü bir Türkiye olmasına katkılar sunuyorlar” dedi.
Vali Baruş, “Kadınlarımız bugün jandarma komutanlığı emrinde çok başarılı görevler yapıyorlar. Birazdan sergisini açacağımız fotoğraflardan göreceğiniz üzere kadın astsubaylarımız özellikle jandarmamızın toplumsal anlamda yaptığı eğitim alanında yaptığı çalışmalarda ve 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmalarında topluma yapmış olduğu devletin şefkatini yansıtma jandarmanın şefkatini yansıtma anlamında çok başarılı çalışmalar yaptılar. Bu sergide Türk kadının ne kadar azimli ne kadar minnetini sevdiğinin fotoğraflarını göreceğiz” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirilerek halkın beğenisine sunuldu.

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