Hekimhan Belediyesi Kadınlar Günü’nü kutladı

Malatya’nın Hekimhan ilçe Belediyesinin organize ettiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Programına kadınları yoğun katılım gösterdi.

Hekimhan Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Hekimhan Belediyesi Kadın Dinlenme Evinde gerçekleşti.

Programda, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Belediye Başkanı’nın eşi Gülseren Karadağ ve CHP Malatya Kadın kolları başkanı Güllü Tuncer günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmasını yapan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, kadınların ömür boyu yol gösteren insanlar olduğunu belirtti. Karadağ, “Belediye olarak sizlere söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Biz belediye olarak kadınları hep ön planda tutuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hazırladığımız tekstil fabrikası projesi ile yaklaşık 50 kadın kardeşimiz çalışarak ailesine katkıda bulunmaktadır. Bugün müzik dinletimiz de olacaktı ama İdlip’de şehitlerimiz nedeniyle, programdaki müzik ve eğlence kısmını iptal ettik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı’nın eşi Gülseren Karadağ konuşmasında, “Biz kadınlar, toplumun her alanında emeğimizle, ürettiğimiz ile yaşama bir değer katıyoruz. Tarlada çalışan kadın çiftçilerimiz, tezgahının başındaki kadın emekçilerimiz, sınıflardaki kadın öğretmenlerimiz, toplum yönetimindeki kadın siyasetçilerimiz, çalışma hayatındaki kadın üreticilerimiz yaşamın değerli bir varlığıdır. Bu değer ve emekle unutmayın ki, bu dünya sizlerin elleri, yürekli üzerinde aydınlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bunları bir kez daha dile getirmek istedim” şeklinde konuştu.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer yaptığı konuşmada, “8 Mart 1857’de New York’ta kapitalizmin dayattığı düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı eylem yapan kadınların direnişi 129 kadın işçinin yanarak öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. 1910 yılında ikinci enternasyonal toplantısında bu olay gündeme gelmiş Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş, 1977 yılında birleşmiş milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Sekiz martlar emekçi kadınların güncel sorunlarını, işi yaşamında ve sosyal yaşamdaki sorunlarını dile getirmek için vesile olmaktadır. Tüm emekçi kadınların gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Program, kadınlar için hazırlanan hediyelerin dağıtımı ve yemek ikramıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.