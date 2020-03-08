Yeşilyurt Belediyespor sahasında golsüz berabere kaldı

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TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 27. haftasında sahasında karşılaştığı Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kaldı.

Grupta haftaya 1 maçı eksik 25 puanla 17. sırada giren turuncu yeşilliler, Yeşiltepe Tesislerinde Halide Edip Adıvar'ı ağırladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Mustafa Pınar, Alpay Aldemir, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İsmail Güner, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Emrah Özyaylaz on biriyle çıktı.

Halide Edip Adıvar’ı yenerek alt sıralardan uzaklaşmak hedefiyle müsabakaya başlayan Malatya ekibi, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu yeşilliler bu sonuçla haftayı 26 puanla 17. sırada tamamladı.

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