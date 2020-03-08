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“Üretimde Kadın Eli” paneli düzenlendi

İHA

Tarımsal üretimimin desteklenmesi ve kadın üreticilerin ekonomide yar almasının artırılması ve özendirilmesi amacıyla "Üretimde Kadın Eli" konulu panel düzenlendi.

“Üretimde Kadın Eli” paneli düzenlendi

Tarımsal üretimimin desteklenmesi ve kadın üreticilerin ekonomide yar almasının artırılması ve özendirilmesi amacıyla “Üretimde Kadın Eli” konulu panel düzenlendi.
Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı tarafından organize edilen Üretime Kadın Eli paneli Malatya Ticaret Borsası (MTB) Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Programa, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tanyeli, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, tarım üreticileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
Açılış Konuşması gerçekleştiren, Malatya Tarım Platformu, Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak Türkiye’de ilk kez böyle bir programa imza attıklarını belirterek, “Bizler böyle önemli bir günde yalnız bırakmadığınız için, bütün üyelerimiz adına sizlere teşekküre ediyorum. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan bizlere ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İhsan Akın, “Bu gün panelimizde üreticilerimiz girişimci kadınlarımız her alanda sizin içinizde olan hanım efendiler bu işleri nasıl başardıklarını anlatacaklar” şeklinde konuştu.
Akın, üretim konularına da temas ederek, kadınların üretimde emeklerinin büyük olduğunu vurguladı.
MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, “Bu gün panelistlerimizin akademik kariyeri olmaya bilir, ama sorunların aslında kendi mesleklerinde ve alanlarında ne kadar önemli kariyer yaptığını şimdi hep birlikte dinleyeceğiz” dedi. Özcan, “ 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de, 8 Mart dünya kadınları gününü kutladı. Macit, “ Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Üretimde Kadın Eli panelinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “ Annelerimiz ve bacılarımız önemli. Biz Battalgazi Belediyesi olarak,31 Mart’tan itibaren şunu hedefledik. Özellikle Battalgazi ilçesinde olan bayanlarımız için, neler yapabiliriz diye çalışma başlattık. AK Parti Battalgazi ilçe başkanlığı yaptığım dönemde vekillerimizle daha önceden yapmış olduğumuz köy ziyaretlerinde genelde köylerin boşaldığını ve şehre göç almış olduğunu gördük. Köyde istihdam sağlamak adına neler yapılabilir adı altında Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile bu konu hakkında görüştük kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş da, “Bizler aslında kadınların değerini ne kadar iyi bilirsek dünya o kadar iyi duruma gelecektir. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek sarf etmiş kadınlarımızın payı büyüktür. Bu uğurda erkeklerin yanında dağ gibi duran hayattaki en değerli varlıklar kadınlardır. Vatan ve milletin bağımsızlığı kardeşliği için fedakarlık gösteren kadınlarımız en iyisine layıktır” diyerek, “ Tüm şehit annelerimizde ellerinde öpüyorum. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra panelde geçildi.
Türkiye’de İlk defa gerçekleştirildiği belirtilen Üretimde Kadın Eli panelinde, Kübra Aslan, Şehriban Şahin, Hayriye Duman, Leyla Balal, Gülnaz Alp, Diler Yıldırım, Hatun Üstün ve Selma Öleş konuşma yaptı.
Programda, programa katkıda bulunanlara plaket takdim edilirken, protokol üyeleri tarafından da bayanlara karanfil dağıtıldı.

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