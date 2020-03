MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ile Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Salon’daki Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerini ziyaret etti.

Başkan Özcan, son yıllarda kadınların toplumsal yaşamın her alanına etkin katılım için verdikleri mücadelenin bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Özcan, “Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesiller, toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda en önemli etkendir. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım” ifadelerini kullandı.

Ramazan Özcan, “ 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz tebrik ediyorum. En kıymetli varlığımız olan kadınlarımız kimimizin eşi kimimizin annesi bir taraftan ailenin bütün sorumluluklarını üstüne almışken bir taraftan da ekonomik ailelerini ayakta tutmak için bu kadar fedakarlık ve özenle çalışırken onlara destek olmak gerekiyor. Bugün kurs hocalarımızın ve kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları gözleri kamaştıran ve her ilmikte buram buram emek kokan eserlerin hepsi birbirinden güzel ve görülmeye değer. Malatya Ticaret Borsası olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Burada üretmiş olduğunuz kıymetli eserler Malatya kamu idarecileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından dikkate alınacaktır” şeklinde konuştu.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan ise, ”Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Bu atölyede şuan aktif olarak 25 bayanımız kurs görüyor. Yaklaşık 5 yıl içerisinde burada 250 bayanımız eğitim aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizleri ziyaret eden MTB Başkanı Ramazan Özcan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Gülbahar da, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizleri ziyaret eden ve her zaman yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Özcan ile MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayanlara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

