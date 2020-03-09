Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Tamer D. (20) yönetimindeki 44 EV 599 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen 44 AAJ 603 ile 02 DV 094 plakalı otomobillere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, otomobiller çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-09 00:15:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.