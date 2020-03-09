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Şehitler için 38 hatim okundu

İHA

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde. şehitler için 38 hatim okunarak, sevabı şehitlere hediye edildi

Şehitler için 38 hatim okundu

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde. şehitler için 38 hatim okunarak, sevabı şehitlere hediye edildi
İlçenin Şehit Subitay Sükut Anadolu İmamHatip Lisesi tarafından, İdlib savunmasında şehit düşen askerler için okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okunmuş olan 38 adet hatim yapılan dualarla sevabı şehitlere bağışlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan dua programına, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Sınır güvenliğimizin sağlanması ve her zaman olduğu gibi kadim memleketimizin sınırları içerisinde mazlumlara umut olmak için yaptığı kutsal görev esnasında İdlib’de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Şehitler için Kur’anı Kerim okunarak, hatim duasının edildiği program, slayt eşliğinde şehit askerlerin isimlerinin okunması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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