Yeni Malatyaspor’dan Ali Palabıyık’a mesaj Yeni Malatyaspor: "Etki unsurlarını kafasına takmadan maçı yönetmesi en büyük beklentimizdir"

Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır’a tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor maçını yönetecek Ali Palabıyık’ın yapılan açıklamalarla etki altında bırakılmak istendiğini paylaştı.

Sarıkırmızılı Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Süper Lig’in 25. haftasında sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR’a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz.

Haftalardır maçlarımızda fahiş hatalar yapılmasına ve bunu en gür sesimizle haykırmamıza rağmen hiçbir şeyin değişmediğini, hatta yenilerinin eklendiğini görmek ‘tarafsızlık’ gibi erdemli bir kelimenin nezdimizde giderek anlamını kaybetmesine neden olmuştur.



Konyaspor maçında 45 artılar oynanırken futbolcumuz Issam Chebake’nin rakip takım futbolcusu Bajic’e ceza sahası içerisinde eliyle anlık teması sonrası hakem Cüneyt Çakır’ın tereddütsüz ve VAR’a başvurmadan penaltıya hükmedip, oyuncumuzu kırmızı kartla cezalandırması ağır ve de maçın sonucuna tesir eden bir hata olarak kayıtlara geçmiştir. Bu pozisyon için VAR hakemi Özgür Yankaya tarafından ‘izlenmeli’ tavsiyesinin olup olmadığını açıkçası merak ediyoruz. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır’ın da VAR’a gitmeden kulaklıktan pozisyonu yorumlaması ve penaltı ile birlikte bir de oyucumuza kırmızı kart göstermesi futbol kamuoyunun büyük bir kesiminin şaşkınlığına neden olmuştur. Aynı şeyi daha birkaç hafta önce Galatasaray maçında yaşadık. Bariz penaltımız VAR’a dahi başvurulmadan verilmemişti.



Ligde artık telafisi olmayan haftalara girildiği bir süreçte maçlarımızda bu tür şeylerin yaşanması bizleri tahammül noktasında son raddeye getirmiştir. Önümüzdeki Trabzonspor müsabakasına atanan hakemin takımların ligdeki durumu, kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gibi olmaması gereken etki unsurlarını kafasına takmadan yeşil zemine çıkarak müsabakayı hakkaniyetli bir şekilde yönetmesi en büyük temennimiz ve beklentimizdir" ifadelerine yer verildi.

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