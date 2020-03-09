Malatyalı öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Malatya’da öğrenciler, geleceklerine yön verecek teknoloji eğitimleri alıyorlar.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği tarafından hayata geçirilen proje ile kentte çeşitli okullarda eğitim gören lise ve ortaokul öğrencileri hafta sonları geldikleri atölye de kodlama, robotik ve endüstriyel tasarım konularında eğitim alıyor.

12 kişilik guruplar halinde atölye eğitimi alan öğrenciler, Kodlama Atölyesinde analiz yapabilme, problem çözebilme, algoritma geliştirebilme yetilerini kazanırken, Robotik Atölyesinde ise mekanik, elektronik, kablosuz iletişim, otonom sistemler konularında becerilerini geliştiriyorlar. 3D yazıcıların icadıyla üretim sistemlerinin farklı bir boyuta taşındığı Endüstriyel Tasarım Atölyesi ile de öğrenciler bu yönde Endüstriyel Tasarım ve Üretim eğitimi alıyor.

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, 60 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, “Malatya’da çok ciddi bir rağbet var. Öğrencilerimiz bize direk başvuruyor. Bir sınav süreci var, burada başarılı olan öğrencileri eğitime alıyoruz. Eğitim bittikten sonra başarılı olan öğrencilerimizin Teknofest gibi yarışmalara da katılmalarına katkı sağlıyoruz” dedi.

Öğrenciler de, hafta sonları teknoloji üzerine eğitimler aldıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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