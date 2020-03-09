26 depremzede aileye konteyner kuruldu

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Malatya’nın Kale İlçenin Bent Mahallesi'nde 26 ailenin yaşayacağı konteynerler kurulurken, 8 aileye anahtar teslimi yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen Malatya’nın Kale İlçesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak amacıyla, İlçenin Bent Mahallesi'nde 26 ailenin yaşayacağı konteynerler kuruldu. Kurulan konteynerlerden 8'i sahibine teslim edildi. Konteynerlerde kendilerine düzen kurmaya çalışan depremzedelere, AFAD tarafından gıda kolisi, yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcılar verildi.

Konteyner teslimine Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Koordinatör Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker, Mahalle Muhtarı Selim Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.

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