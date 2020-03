Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında bir araya geldiği mahalle muhtarlarının sorun, talep ve isteklerini dinledi.

İlyas Mahallesi Muhtar Evinde düzenlenen istişare toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirterek, mahalle muhtarlarının bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini sağladıklarını vurguladı.

Muhtarların, belediyeler ve halkın arasında önemli bir görevi yerine getirdiklerine işaret eden Başkan Çınar, istişare ve değerlendirme toplantılarını, belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için yaptıklarını ifade etti. Çınar, “İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapacağımız hizmetler hakkında bilgiler paylaştık. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi daha güzel bir noktaya taşıyacağız. İstişare kültürünü geliştirmek suretiyle, ilçemizi adına yaraşır yatırım ve hizmetlerle buluşturma gayretindeyiz. Hep birlikte güzel ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek adına çaba sarf ediyoruz. Bizler ilçemizi geliştiren bütün hizmetlerimizi muhtarlarımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz. Mahallelerin sorunlarını ve sıkıntılarını bilen muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır.Her gün her an muhtarlarımızla birlikteyiz, onların önerilerinden maksimum seviyede yararlanıyoruz. Mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amacıyla bu tür toplantıları sık sık yapıyoruz. Bugünde İlyas Mahallesi ve etrafındaki mahallelerin muhtarlarıyla verimli ve güzel bir istişare toplantısı yaptık. İletilen talepleri rapor haline getirdik, hem bizim yapacağımız hizmetler hem de diğer kurumlara iletmemiz gereken taleplerin çözüme kavuşturulması adına tüm işlemlerin takipçisi olacağız. Hep birlikte el ele verip güzel ilçemizi her alanda geliştireceğiz ve büyüteceğiz, daha iyi noktaya gelmesi adına çaba sarf edeceğiz” dedi.

Mahalle Muhtarları da, düzenlenen istişare toplantısından dolayı Başkan Çınar’a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından, Çınar ile muhtarlar Türk Bayrağı açarak, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapan güvenlik güçlerine moral desteğinde bulundular.

