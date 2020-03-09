Rektör Kızılay’dan İNÜAFAM ziyareti Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay İNÜAFAM’ı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Kızılay’dan İNÜAFAM ziyareti Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay İNÜAFAM’ı ziyaret etti

İHA

TürkiyeAfrika ilişkileri konulu konferans vesilesiyle Malatya'da bulunan Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yabancı Dil Meslek Yüksekokulunda hizmet vermeye başlayan İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İNÜAFAM) ziyaret etti.

Rektör Kızılay’dan İNÜAFAM ziyareti Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay İNÜAFAM’ı ziyaret etti

TürkiyeAfrika ilişkileri konulu konferans vesilesiyle Malatya’da bulunan Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yabancı Dil Meslek Yüksekokulunda hizmet vermeye başlayan İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İNÜAFAM) ziyaret etti.
Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Çad Eski Büyükelçisi ve Afrika Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Fikret Karaman, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, İNÜAFAM yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, akademik ve idari personel ile Afrikalı öğrenciler katıldı.
Ziyarette konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İNÜAFAM’ın güzel çalışmalar yapacağını ifade ederek, “Sizlerin de katkısıyla bir taraftan öğrenci bir taraftan ise akademik olarak Afrika konusunda üniversitemizin bilgi birikimini artıran ve bilgi üreten bir merkez olmayı hedefliyoruz. İş adamlarımızla üniversite öğrencilerimizi sürekli buluşturan, onlarla irtibat içerisinde olarak şehrimizde Afrika konusundaki çalışmalarımızı ilerleteceğiz. 5 yıl sonra bu merkezin önemli bir birikime sahip olacağını ümit ediyorum” dedi.
Buradaki öğrencileri ara sıra iş adamlarının yanında misafir etmek istediğini dile getiren Rektör Kızılay, iş adamlarına hitaben, “Öğrencilerle buluşup kariyer sohbeti yapmanızı istiyoruz. Sizin sahadaki tecrübelerinizi öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu şekilde tecrübelerinizi öğrencilerimize aktarmış ve onları yönlendirmiş olursunuz. Çok ilgili olanlar da sizinle irtibata geçmiş olur” ifadelerini kullandı.
Esas gayelerinin bilinçli hedefli bir çalışma alanı oluşturmak olduğunu ve bu hedefi gerçekleştireceklerini söyleyen Kızılay, “Biz sağlık alanında da çok güçlü bir üniversiteyiz. Afrika’daki bazı doktorların burada ileri hekimlik, uzmanlık eğitimi almasını zamanla sağlayacağız. Biz karaciğer naklinde de dünyanın merkeziyiz. O konuda çalışmak isteyen hekimleri de bu konuda bilgilendirmek isteriz” diyerek sözlerine son verdi.
“Öğrencilerin Kaynaşmalarını Sağlıyoruz”
Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Yaklaşık bir yıla yakın burada birtakım çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Öncellikle merkez yerinin belirlenmesinin ardından mekân tefrişatını tamamlayarak yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulumuzda yer alan hocalarımızın her biri farklı disiplinlerden gelen arkadaşlarımız. Aynı zamanda yine multidisipliner geniş bir danışma kurulu da kurduk. Üniversitemizin hemen hemen her biriminde bir Afrika algısı oluşmasını amaçladık. Özellikle Afrika ile çalışma potansiyeli olan bölümlerde bunu gündeme getirmek istedik. Bu yönden de önemli mesafelerin kat edildiğini görüyoruz. Sahada çok olumlu ilerlemeler sağlayarak önemli ve güzel tepkiler aldık” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Söylemez, Afrikalı Öğrenciler Topluluğu kurduklarını bunun yanı sıra bir futbol takımı kurup üniversitenin kampüs liglerinde yer almak, haftalık halı saha maçları düzenlemek, piknik ve il içi il dışı geziler düzenlemek gibi aktivitelerde bulunduklarını ifade etti. Söylemez, bunların, öğrencilerin birbirleriyle ve Türk öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak için gerçekleştirildiğini belirtti.
Söylemez, ayrıca İNÜAFAM olarak akademik bir dergi çıkarmak için de gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, çıkarılacak Afrika Çalışmaları Dergisi’nin Türkiye’de bir ilk olacağını ifade etti.
Uluslararası Öğrenci Ofisine de Afrika lokasyonunda destek sunduklarını ve bu çerçevede ilk yıl Afrika’dan 126 öğrenci kabul ettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Söylemez, öğrencilerin nereden geldiğini ifade ederek şunları söyledi:
“İki öğrencimiz Etiyopyalı, iki Öğrencimiz Cibutili 122 öğrencimiz de Somalilidir. Bu öğrencilerimizin çoğunluğu ise YÖS sınavı sonucunda doğrudan üniversitemizdeki çeşitli bölümleri kazanarak gelen öğrencilerdir. 40’a yakın öğrencimiz ise sadece Türkçe eğitimi için gelen ve TÖMER’de eğitim alan öğrencilerdir. Ayrıca uluslararası öğrenci alım sınavında bu sene de Afrika’da güçlü bir çalışma yürüttük. Mevcut durumda Afrika’da 35 ülkede 38 merkezde sınav yapmayı planlıyoruz. Gruplar halinde güçlü sınavlar yapacağız. Etiyopya’da bu sene güçlü çalışma yürüttük. Orada iyi bir talebimiz oluştu. Etiyopya’yı Afrika’nın merkezi üssü olduğu için önemsiyoruz.”
Son olarak gittikleri Afrika ülkelerinde iş birliği protokolleri yaptıklarına değinen Söylemez, “Gittiğimiz yerlerde iş birliği protokolleri de öngörüyoruz. Geçen sene Somali’de akademik iş birliği yapmıştık. Dergi projesiyle birlikte çalışıyoruz. Bunun gibi birçok yerde çalışmalar yürüttük. Ama içlerinden Harar’ı çok önemsiyoruz. Çünkü orası Osmanlı’nın ilk konsolosluk merkezinin açıldığı yer. Sadece Afrika değil dünyadaki ilk konsolosluk binası diye biliyorum ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) o binayı geçen sene teslim aldı. Onarımını yapıyor ve şimdi de kütüphane olarak hizmete açacak. Kütüphanede binlerce Osmanlı Türkçesi eser bulunmaktadır” dedi.
“Önemli olan ilmin peşinden koşmaktır”
Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, araştırma merkezinin gelecek için güzel bir temel olduğunu belirterek, “Eğer siz ilmi vermek istiyorsanız dünyanın her yerinden insan gelir. Önemli olan ilmin peşinden koşmaktır. İlim kimseye hazır gelen bir şey değildir. Bizim ülkemizde okurken çok para kazanırsınız gibi bir kavram yok hep okumak tavsiye edilir. O yüzden bizim merkezimiz yani hedefimiz okuma üzerine odaklanıyor. Afrika’yla ilgili söyleyecek söz çok fazla. Çünkü Afrika çok büyük bir yerdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışanak ve Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi
YEREL HABERLER Kışanak ve Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi
Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, ...
Yöresel Ürünler çarşısında inceleme
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler çarşısında inceleme
‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı
YEREL HABERLER ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ ...
Belediye Başkanı Güder'den Yıldırım'a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Güder'den Yıldırım'a ziyaret
Yeni alınacak otobüslerin rengi anket ile belirlenecek
YEREL HABERLER Yeni alınacak otobüslerin rengi anket ile ...
Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi
YEREL HABERLER Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi
Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi
“Benim adım kadın sergisi" açıldı
YEREL HABERLER “Benim adım kadın sergisi" açıldı
26 depremzede aileye konteyner kuruldu
YEREL HABERLER 26 depremzede aileye konteyner kuruldu
Malatyalı öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
Yeni Malatyaspor’dan Ali Palabıyık’a mesaj Yeni Malatyaspor: "Etki unsurlarını kafasına takmadan maçı yönetmesi en büyük beklentimizdir"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan Ali Palabıyık’a mesaj Yeni ...
Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Şehitler için 38 hatim okundu
YEREL HABERLER Şehitler için 38 hatim okundu
Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı
Kadın Festivali’ne Kızılay'dan destek
YEREL HABERLER Kadın Festivali’ne Kızılay'dan destek
Yeşilyurt’ta yeni belediye binasının inşa edileceği alan belli oldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yeni belediye binasının inşa edileceği ...
Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 ...
Malatya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
Malatya Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Fatma Teyzeye Erdoğan’ın tablosu hediye edildi
YEREL HABERLER Fatma Teyzeye Erdoğan’ın tablosu hediye edildi
Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği
MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X