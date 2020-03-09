‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı

İHA

Lise öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etme amacıyla düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya'da başladı. 4 gün sürecek olan yarışmada dereceye giren projeler ise Türkiye'yi uluslar arası arenada temsil edecek.

‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı

Lise öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etme amacıyla düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya’da başladı. 4 gün sürecek olan yarışmada dereceye giren projeler ise Türkiye’yi uluslar arası arenada temsil edecek.
Lise öğrenimi gören öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim insanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Bölge Sergisi Malatya İnönü Üniversitesi’nde başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan sergiye 12 alanda projeler katıldı. Toplam 8 ilden bin 450 projenin başvurduğu yarışmaya Adıyaman’dan 18, Bingöl’den 4’ Diyarbakır’dan 9, Elazığ’dan 15, Malatya’dan 44, Mardin’den 1, Şanlıurfa’dan 9 olmak üzere toplam da 100 proje katılmaya hak kazandı.
Serginin açılışına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sergiye katılan 100 projenin çok önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Burada farklı alanlarda projeler var Bu projeler geleceğe ışık tutan projeler. Projelerin bir kısmı sahaya uygulanabilir özellik taşıyor, hepsi birbirinden güzel" dedi.
TUBİTAK Bölge Koordinatörü olan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise 11 Mart’a kadar sürecek olan sergi sonrası 12 Mart’ta ödül töreninin düzenleneceği söyledi. Yarışmanın liseler düzeyinde olduğunu ifade eden Türkmen, “İllerde il milli Müdürlükleri, ArGe birimleri mümkün olduğunca her okulun katılması sağladı. Toplam bin 450 projeden 100 tane seçilerek bu projede sergilenmeye hak kazandı. Buradan çıkacak 18 birinci proje 2 ay içerisinde Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finallerine katılacak” diye konuştu.
Bölge Finali Sergisinin açılışına Rektör Kızılay’ın yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışanak ve Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi
YEREL HABERLER Kışanak ve Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi
Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, ...
Yöresel Ürünler çarşısında inceleme
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler çarşısında inceleme
Belediye Başkanı Güder'den Yıldırım'a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Güder'den Yıldırım'a ziyaret
Rektör Kızılay’dan İNÜAFAM ziyareti Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay İNÜAFAM’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan İNÜAFAM ziyareti Çad Eski Büyükelçisi Prof. ...
Yeni alınacak otobüslerin rengi anket ile belirlenecek
YEREL HABERLER Yeni alınacak otobüslerin rengi anket ile ...
Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi
YEREL HABERLER Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi
Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi
“Benim adım kadın sergisi" açıldı
YEREL HABERLER “Benim adım kadın sergisi" açıldı
26 depremzede aileye konteyner kuruldu
YEREL HABERLER 26 depremzede aileye konteyner kuruldu
Malatyalı öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
Yeni Malatyaspor’dan Ali Palabıyık’a mesaj Yeni Malatyaspor: "Etki unsurlarını kafasına takmadan maçı yönetmesi en büyük beklentimizdir"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan Ali Palabıyık’a mesaj Yeni ...
Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Şehitler için 38 hatim okundu
YEREL HABERLER Şehitler için 38 hatim okundu
Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı
Kadın Festivali’ne Kızılay'dan destek
YEREL HABERLER Kadın Festivali’ne Kızılay'dan destek
Yeşilyurt’ta yeni belediye binasının inşa edileceği alan belli oldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yeni belediye binasının inşa edileceği ...
Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 ...
Malatya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
Malatya Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Fatma Teyzeye Erdoğan’ın tablosu hediye edildi
YEREL HABERLER Fatma Teyzeye Erdoğan’ın tablosu hediye edildi
Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği
MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X