Lise öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etme amacıyla düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya’da başladı. 4 gün sürecek olan yarışmada dereceye giren projeler ise Türkiye’yi uluslar arası arenada temsil edecek.

Lise öğrenimi gören öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim insanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Bölge Sergisi Malatya İnönü Üniversitesi’nde başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan sergiye 12 alanda projeler katıldı. Toplam 8 ilden bin 450 projenin başvurduğu yarışmaya Adıyaman’dan 18, Bingöl’den 4’ Diyarbakır’dan 9, Elazığ’dan 15, Malatya’dan 44, Mardin’den 1, Şanlıurfa’dan 9 olmak üzere toplam da 100 proje katılmaya hak kazandı.

Serginin açılışına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sergiye katılan 100 projenin çok önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Burada farklı alanlarda projeler var Bu projeler geleceğe ışık tutan projeler. Projelerin bir kısmı sahaya uygulanabilir özellik taşıyor, hepsi birbirinden güzel" dedi.

TUBİTAK Bölge Koordinatörü olan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise 11 Mart’a kadar sürecek olan sergi sonrası 12 Mart’ta ödül töreninin düzenleneceği söyledi. Yarışmanın liseler düzeyinde olduğunu ifade eden Türkmen, “İllerde il milli Müdürlükleri, ArGe birimleri mümkün olduğunca her okulun katılması sağladı. Toplam bin 450 projeden 100 tane seçilerek bu projede sergilenmeye hak kazandı. Buradan çıkacak 18 birinci proje 2 ay içerisinde Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finallerine katılacak” diye konuştu.

Bölge Finali Sergisinin açılışına Rektör Kızılay’ın yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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