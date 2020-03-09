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Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Ocak depremi sonrasında tüm tesislerin vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirterek, deprem bölgelerinde 17 bin 623 vatandaşa, çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldığını kaydetti.

Malatya'da 17 bini aşkın depremzedeye sıcak çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Ocak depremi sonrasında tüm tesislerin vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirterek, deprem bölgelerinde 17 bin 623 vatandaşa, çorba, yemek, çay ve su ikramı yapıldığını kaydetti.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı ve Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) işbirliğinde belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla “Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı” düzenledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı' nda, 24 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Elazığ Sivrice olan ve Malatya'da da yoğun bir şekilde hissedilen deprem sonrasında, yapılan çalışmaları hakkında sunum eşliğinde bilgiler aktardı.
Başkan Gürkan, “Ülkemiz hareketli fay hatları üzerinde bulunmaktadır. AFAD Başkanımızın sunumunda yıllık irili ufaklı 22 binin üzerinde depremin olduğunu ifade ettiler. Bu da ülke olarak coğrafi sınırlarımız içerisinde ne kadar yüksek ölçüde deprem ve deprem riski içerisinde olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Gürkan, “ Malatya’da 1964 yılından 2020 yılına kadar 5 ve üzerinde yine 6 büyük deprem yaşanmıştır. Bunlar sırasıyla, 1964 Depremi : 6.0 (Malatya), 1986 Depremi : 5.8 (Sürgü Doğanşehir), 1986 Depremi : 5.6 (Doğanşehir), 2003 Depremi : 5.7 (Pütürge Doğanyol), 2005 Depremi : 5.3 (Pütürge), 2020 Depremi : 6.8 (Elazığ Sivrice, Pütürge, Doğanyol, Kale) bir deprem yaşadık. Malatya şehir merkezinde böyle tedirgin olacak olumsuz bir hadise yaşamamıştı, bu deprem gerçekten Malatya’da tedirginlik kat sayısında olumsuz şekilde yükseltti” dedi.
24 Ocak depreminden sonra neler yaptıklarını dile getiren Gürkan, “Depremin hemen ardından, Büyükşehir Belediyemize ait tüm sosyal tesislerimiz, market şubelerimiz, zabıta karakollarımız, otogarlar, semt konakları, spor salonları ve konferans salonlarının kapıları açılarak gece boyunca vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Ayrıca deprem bölgelerinde 17 bin 623 vatandaşımıza çorba, yemek, çay ve su ikramı yapılmıştır. Özellikle fazla yıkımı olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerimize belediye otobüslerimizi çıkararak, oradaki vatandaşlarımızın şehir merkezinde sosyal konutlar ve otellere gelmeleri noktasında talimat verdik. Saat gece 01.00 gibi Sayın İçişleri, Sağlık Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız deprem bölgesine geldiler. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Doğanyol ilçemize gelerek devletin gücünü ve ağırlığını orada hissettirdi” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan ayrıca Büyükşehir Belediyesi Deprem önleme faaliyetleri Afet Riskini azaltmaya yönelik öneriler hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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