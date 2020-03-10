Malatya’da Türkiye Afrika ilişkileri masaya yatırıldı Rektör Kızılay: “Önceliğimiz insan kaynağı yetiştirmek”

Malatya’da Türkiye Afrika ilişkilerinin konuşulduğu konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Önceliğimiz insan kaynağı yetiştirmek” dedi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda, İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) tarafından Türkiye ve Afrika arasındaki tarih, coğrafya ve uluslararası işbirliğini ele alan “21. Yüzyılda Türkiye Afrika İlişkileri” isimli konferans düzenlendi.

Konferansa, Türkiye Çad Eski Büyükelçisi ve Afrika Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Selim Pilten, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Silah Sistemi Albayı Hasan Hüseyin Kanbur, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Doç. Dr. Niyazi Özer, İNÜAFAM Müdür Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu, İNÜAFAM Yönetim Kurulu Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zahide Parlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın başında selamlama konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Çad Eski Büyükelçisi ve Afrika Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas’ı İnönü Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve üniversite olarak önceliklerinin insan kaynağı yetiştirmek olduğunu söyledi.

Rektör Kızılay, Afrika ile ilgili çalışmalara güçlü katkı vermek amacıyla İnönü Üniversitesinde 2018 yılında, İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmalar Merkezi’nin (İNÜAFAM) kurulduğunu belirtti. Amaçlarının farklı ülkelerden öğrencileri İnönü Üniversitesi’ne getirmek ve eğitim imkânı sağlamak ve bunu farklı boyutlarda geliştirmek olduğunu vurguladı.



“Önceliğimiz insan kaynağı yetiştirmek”

Rektör Kızılay, önceliğin insan kaynağı yetiştirmek olduğunu vurgulayarak,

“Asıl amacımız üniversite bünyemizde insan kaynağı yetiştirmektir. Bu konuda üniversitemizde Afrika uzmanı diyebileceğimiz uluslararası öğrencimiz şimdiye kadar yoktu. Bir taraftan bu eksikliği gidereceğiz bir taraftan da burada insan yetiştireceğiz. Ne kadar uzman varsa onları buraya davet ederek, yurtiçine ve yurtdışına öğrencilerimizi göndereceğiz. Dolayısıyla bu konuda ileriki zamanlarda önemli bir merkez olacağımızı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.



“Türkiye Afrika ilişkileri kazan kazandır”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Çad Eski Büyükelçisi ve Afrika Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye’nin Afrika ile ilgili tavrını "kazan kazan" şeklinde değerlendirerek, “Akademik çalışmalar yapıyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz. Uzun zamanların birikimi ile bizler ilim irfana değer veriyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bu alanda üretilmiş o kadar çok bilgimiz varken biz bu bilgileri bir tarafa bırakıp onlardan uzaklaştıkça onlar bizi yeni kuşaklara temas ettiremezler. Türkiye Afrika ilişkilerinin geçmişi hakikaten tarih, coğrafya ve uluslararası ilişkilerin her alanını ilgilendiriyor ve nice savaşların yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Kavas, Türkiye’nin Afrika’ya açılmasının herhangi bir ülkeye açılması gibi olmadığını, ekonomik olarak Afrika’nın Türkiye’ye çok ihtiyacı olduğunu ve Türkiye’nin de Afrika’ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Kavas, Afrika’da

vakıf okullarında binlerce öğrenciyi okutmak suretiyle eğitimin kıymetini bilen bir nesil yetiştirmekte olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Kavas, Türkiye’nin “Afrika’ya ne kazandırırsa mutlaka kazanacağını” vurgulayarak bu konudaki örneğin kendisi olduğunu belirtti.

Konferansın sonunda Çad Eski Büyükelçisi, Afrika Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, kitaplarını imzaladı.

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