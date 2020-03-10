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İşitme engelli öğrencilerden ağaçlandırmaya destek

İHA

Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına destek verip, fidan dikti.

İşitme engelli öğrencilerden ağaçlandırmaya destek

Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına destek verip, fidan dikti.
‘Daha Yeşil Bir Yeşilyurt İçin Engel Yok’ sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan öğrenciler, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu. Açılan çukurlara fidan diken öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.
Özel çocuklar ektikleri fidanlarla hem küçük yaşlarda kazanılması gereken çevre bilincine sahip olurken, hem de daha yeşil bir Yeşilyurt amacıyla devam eden ağaçlandırma hizmetlerine anlamlı bir destekte bulundular.
Güneşli ve güzel bir günde Yeşilyurt Belediyesi personelleri ve öğretmenlerin yardımıyla çam fidanlarını diken öğrenciler, “Bizim için farklı bir gün oldu. İmkân veren ve elimizden tutan olursa çok şey yapabiliriz. Buradaki çalışmamız bize moral sağladı.”diye konuştular.
Çocuklara erken yaşlarda doğa sevgisi kazandırmak adına farklı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve doğa sevgisini erken yaşlarda öğrenmeleri için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” dedi.
Engelliliğin sadece bireyin ve toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirten Çınar, “Yeşilyurt olarak engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Hedefimiz, engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okuluyla birlikte düzenlenen etkinlikte özel çocuklarımız hazırlanan fidanları toprakla buluşturdular. Tabii ki engelli çocuklarımızla böyle bir faaliyeti göstermek bizim için farklı bir mutluluk olmuştur. Bu tip organizasyonlarla onların sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. İnşallah dikilen bu fidanlar onlar gibi güzel, onlar gibi kalbi temiz bir şekilde büyüyeceklerdir. Amacımız; bu özel çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde fidan dikmelerini sağlarken, toprakla buluşturmak ve yeşil doğaya karşı sevgiyi aşılamaktır. Ayrıca fidan dikerek doğayı korumayı, yeşili yaşatmayı ve çevre temizliği yaparak ta çevre bilincini öğrendiler. Toplumda farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

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