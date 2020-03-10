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Kronik solunum yetersizliği hastaları için ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ tedavisi

İHA

İnönü Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, kronik solunum yetersizliği olan hastalar için daha özgür bir yaşamın egzersiz ile mümkün olduğunu söyledi.

Kronik solunum yetersizliği hastaları için ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ tedavisi

İnönü Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, kronik solunum yetersizliği olan hastalar için daha özgür bir yaşamın egzersiz ile mümkün olduğunu söyledi.
Solunum Derneği Solunum Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı da olan Prof. Dr. Gazi Gülbaş, kronik solunum problemi olan hastalarda yaşam kalitesini artırmanın, hastanede yatarak ya da evde uygulanabilecek egzersiz programları ile mümkün olduğuna dikkat çekti.
Pulmoner Rehabilitasyon Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülbaş, “İçinde bulunduğumuz bu hafta, tüm dünyada ‘Pulmoner Rehabilitasyon’a ayrılmış durumda. Pulmoner rehabilitasyon 19. yüzyıldan bu yana uygulanan ve önemi giderek artan bir tedavi yöntemi. Dünya genelinde faydası ve tedavi maliyetini azalttığı kabul ediliyor. Ancak ülkemizde yeterince bilinen ve uygulanan bir tedavi şekli değil” dedi.
Bireysel olarak belirlenen egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren bu tedavi yöntemi ile kronik solunum yetersizliği yaşayan hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Gülbaş, şunları söyledi:
“Bu durum hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına ve sosyal yaşamdan mahrum kalmasına neden oluyor. Kronik solunum yetersizliği aynı zamanda hastanın tedaviye uyumunu da olumsuz etkiliyor. Pulmoner rehabilitasyon ise; kronik solunum yetersizliği olan hastalarının fiziksel ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlık durumunu iyileştirici kalıcı davranışlar kazandırmayı hedefleyen tedavi yöntemi. Kronik solunum problemi olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon ile günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel kapasitenin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine yeter hale getirilmesi ve bağımsızlaştırılması amaçlanıyor. Böylece kronik solunum yetersizliği olanlar için daha özgür bir yaşam mümkün oluyor.”
Bu konuda hasta ve yakınlarının bilinçlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gülbaş, tedavi yöntemini ise şöyle özetledi:
“Bu, tedavi yöntemi hasta değerlendir esini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, farklı bölümlerin işbirliği ile verilen tedavi yaklaşımlarının bütününden oluşuyor. Başlangıç değerlendir metestlerinin sonuçlarına göre bir egzersiz programı hazırlanıyor. Egzersiz programının yoğunluğu, giderek artacak şekilde haftada 25 gün ve 2090 dakika süreyle bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirleniyor.
Uygulanacak tedavi yöntemi ve bireysel farklılıklara göre değişmekle birlikte egzersiz programı 1530 seans ve 612 hafta süreyle uygulanıyor. Bu noktada 2. yüzyılda yaşamış ünlü düşünür Galen’in “Egzersiz güçlendirir, hareketsizlik tüketir” sözüne vurgu yapan Prof. Dr. Gülbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak, kronik solunum yetersizliği tanısı alan her hastanın pulmoner rehabilitasyon açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hastalar daha aktif bir yaşam sürmesi için teşvik edilmeli. Sağlıklı bireylerin de aktif yaşam sürmesini, düzenli yürüyüş ve spor yapmasını öneriyoruz.”

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