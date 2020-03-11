Pedallar, kadınlar için çevrildi

Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) tarafından 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinlikleri kapsamında farkındalık turu düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında İnönü Üniversitesi kampüsü Mediko Sosyal Tesisleri’nde başlayan tur, İnönü Üniversitesi Atatürk Heykeli’nde öğrencilerin fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yalnızca bir gün değil, her gün kutlanması gerektiğini söyledi. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu’ndan Gizem Kıllıoğlu ise “1857 New York’daki bir dokuma fabrikasında çalışan kadınlar 'eşit iş, eşit maaş' üzerine bir hak arayışı ile grev başlatıyorlar. Buradan çıkarak bizlerde hem üyelerimiz hem de yönetim ekibi olarak 'abart, çoğalt, parlat' sloganı ile farkındalık oluşturmak için süslendik” dedi.

Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olamayacağını belirten Gizem Kıllıoğlu, “Son yıllarda kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığının farkındayız. Bu sorunların aşılmasında en büyük görev erkeklere düşmektedir. Öncelikle yakınlarımız olmak üzere tüm kadınlara karşı nazik davranılmalı, onların haklarını onlarla beraber korumalıyız. Kadınlarımızın sorunlarından çok başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Mart’larda buluşmak ümidiyle” ifadelerini kullandı.

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