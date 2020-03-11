Malatya'da “Bağımlı Değiliz” adlı tiyatro oyunu

Malatya'da uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla "Bağımlı Değiliz" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi işbirliğiyle bağımlılık konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) Konferans Salonunda ''Bağımlı Değiliz'' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

“Bağımlı Değiliz” adlı tiyatro oyunu öncesi konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar önemli kuruluşlardan bir tanesi Yeşilay’dır.Yeşilay ülkemizde bağımlılık ile mücadele eden bir kuruluşumuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze önemli hizmetlere el atmıştır. Bu çerçevede “Bağımlı Değiliz” adlı tiyatronun düzenlenmesi Kent Konseyini bu çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

Bağımlılık ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Kamu ve yerel yetkililer, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri bu konuda kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekir. Gerekli önlemleri hep birlikte almamız gerekir. Okullarda öğretmenlerimiz, evde anne ve babalarımız, yerel yönetim olarak bizler bağımlılık ile mücadele etme noktasında bütün gayreti ve çabayı göstermemiz gerekiyor. Evde çocuklarımıza sevgiyi eksik etmeyeceğiz.

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Eğer sağlıklı bir vücut olmadığı takdirde, o sağlıksız vücut sağlıksız bir ortam oluşturur ve hepimizi rahatsız ve huzursuz eder.

Sağlıklı bir toplum oluşturmak istiyorsak, bireylerin sağlıklı olması, sağlıklı yaşatmak ve onları her türlü bağımlılıktan uzaklaştırmak, devletine, vatanına, milletine, ülkesine, bayrağına ve ailesine yararlı bir birey olma noktasında onları geleceğe istikbale hazırlamamız gerekir” şeklinde konuştu.

“Bağımlı Değiliz” adlı tiyatro programını yazan ve yöneten Ömer Faruk Acun ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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