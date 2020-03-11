Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordomavili ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 01
30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 02
44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 12
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Murat Yıldırım x, Robin Yalçın x, Sakıb xx, Mina xx, Acquah x, Donald xx, Fofana xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x, Bifouma xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Chaaleli, Walter
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Serkan Asan xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Sosa xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Obi Mikel, Badou Ndiaye
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi (Trabzonspor)
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