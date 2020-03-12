Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-12 11:20:01
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