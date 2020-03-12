Yeni Malatyaspor'da gözler Kayserispor maçına çevrildi

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıkılan 2 maçtan 1 puan alınmasının ardından gözler hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına çevrildi.

Erteleme maçında Trabzonspor’a 31 kaybeden sarıkırmızılılar, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.

Süper Lig’deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarıkırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş’in yerine Hikmet Karaman’ı getiren Malatya temsilcisi, ligin 26. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan ve tehlikeli düşüşünü sürdüren Malatya ekibi, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.

Alt sıralardaki rakibi Kayserispor ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarıkırmızılılar, ardından 2 hafta art arda sahasında oynayacak.

Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Yeni Malatyaspor’da kırmızı kart cezası devam eden Hadebe cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

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