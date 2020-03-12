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Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

İHA

Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Gürbüz (45) idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Mahmut Gürbüz'ün cenazesinin Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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